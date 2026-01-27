Es tendencia:
Se define la fase liga de la Champions League: los 17 equipos que se juegan la vida para clasificar a la ronda de eliminación directa

Solo quedan nueve cupos en zona de clasificación a la próxima instancia de la Champions, aunque se definirán muchas más cosas este miércoles.

Por Germán Celsan

La definición de la fase de liga de la Champions League
© GettyLa definición de la fase de liga de la Champions League

Este miércoles 28 de enero se define la fase de liga de la Champions League; 36 equipos, 18 partidos, todos a la misma hora. Recién una vez se termine, conoceremos los ocho que estarán en octavos de final, los 16 que pasarán a eliminación directa y los ocho que se quedarán fuera.

La definición de la Champions League, en vivo por Disney+

Aunque ya, en la previa, podemos calificar a los equipos en diferentes grupos. Hay dos que ya están clasificados a octavos, otros 13 que tienen como mínimo un lugar entre los 24 que pasan de ronda y cuatro que ya están sin chances de nada. Eso nos deja con 17 equipos jugándose el seguir o no en la competición en la última fecha.

Arsenal y Bayern Múnich, ya clasificados a octavos

Los ocho mejores equipos de la fase de liga de la Champions League clasificarán directo a octavos de final, aunque dos ya cumplieron sus deberes y estarán en dicha fase sin importar lo que pase en esta última fecha. Arsenal (21) y Bayern Múnich (18) han dominado la competición y solo se han restado puntos entre ellos, con el triunfo de los Gunners sobre los bávaros en la Fecha 5.

Arsenal y Bayern Múnich son los dos clasificados a octavos antes de jugarse la última fecha. (Getty)

Los siguientes trece equipos en la clasificación son Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milán y Juventus. Todos estos equipos tienen un lugar asegurado entre los 24 que estarán en la siguiente fase y también aspiran a entrar en octavos de final de forma directa. Aunque solo seis lo conseguirán.

17 equipos pelean por 9 lugares en la siguiente ronda

La contracara son los 17 equipos que siguen en la tabla, quienes no han asegurado su lugar en dieciseisavos, pero que buscarán hacerlo. Son solo 9 de ellos los que lo conseguirán. Curiosamente, Borussia Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen y Mónaco se encuentran en un limbo en el que todavía no tienen asegurada su clasificación a dieciseisavos y, a la vez, pueden incluso meterse de forma directa entre los ocho mejores.

El Napoli se está quedando afuera de la siguente fase de la Champions League. (Getty)

Los otros equipos que buscan un lugar entre los 24 son PSV, Athletic Bilbao, Olympiacos, Napoli, Copenhague, Brujas, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Ajax y USG. Mientras que Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat ya están fuera de la siguiente ronda, hagan lo que hagan en esta última fecha.

La última fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/26

  • Arsenal (1º) vs. Kairat (36º)
  • PSV (22º) vs. Bayern Múnich (2º)
  • Benfica (29º) vs. Real Madrid (3º)
  • Liverpool (4º) vs. Qarabag (18º)
  • Eintracht Frankfurt (33º) vs. Tottenham (5º)
  • PSG (6º) vs. Newcastle (7º)
  • Napoli (25º) vs. Chelsea (8º)
  • Barcelona (9º) vs. Copenhague (26º)
  • Athletic Bilbao (23º) vs. Sporting Lisboa (10º)
  • Manchester City (11º) vs. Galatasaray (17º)
  • Atlético de Madrid (12º) vs. Bodo/Glimt (28º)
  • USG (31º) vs. Atalanta (13º)
  • Borussia Dortmund (16º) vs. Inter de Milan (14º)
  • Mónaco (21º) vs. Juventus (15º)
  • Brujas (27º) vs. Olympique Marsella (19º)
  • Bayer Leverkusen (20º) vs. Villarreal (35º)
  • Ajax (32º) vs. Olympiacos (24º)
  • Pafos (30º) vs. Slavia Praga (34º)
Tabla de posiciones de la Champions League 2025/26 – Fase de liga

germán celsan
Germán Celsan

