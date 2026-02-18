Tras el caso Prestianni, la FIFA analiza una revolucionaria medida para sancionar a los jugadores que se tapen la boca

Pasan las horas y el mundo entero continúa haciéndose eco del hecho que tuvo lugar en el partido entre Benfica y Real Madrid, por la ida de la fase eliminatoria para meterse en los octavos de final de la presente edición de la UEFA Champions League. Hablamos, por supuesto, del episodio que involucró a Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.

Sucede que el atacante brasileño del combinado Merengue acusó al futbolista argentino de las Águilas de haberle propinado un insulto racista. Esto generó que el árbitro principal active el protocolo indicado para estas ocasiones, pero luego, pese a las afirmaciones del propio Vinícius y de sus compañeros, no se pudo probar la agresión.

De todas maneras, el mundo del fútbol, en líneas generales, le creyó al hombre surgido de las divisiones menores de Flamengo y cargó contra el futbolista producto de la cantera de Vélez Sarsfield. Por ende, el repudio se hizo presente y Prestianni quedó en el ojo de la tormenta, incluso con posibles medidas contundentes a futuro.

Así las cosas, Mikaël Silvestre, ex defensor francés de equipos del calibre de Manchester United, Arsenal e Inter de Milán, entre otros, y actual miembro del Panel de jugadores de la FIFA, apareció en escena para compartir precisiones sobre una medida que se está estudiando para sancionar a quienes se tapen la boca en medio de trifulcas.

“Estamos tratando de buscar vías para sancionar a los jugadores que se tapan la boca. Una cosa es hablar de algo táctico con compañeros o tener una discusión casual, pero este caso fue claro de odio entre jugadores. En especial de uno a otro. Posiblemente necesitamos sancionar este tipo de conducta cuando se pone la mano delante de la boca o se tapan usando la camiseta”, indicó.

“Estas cosas necesitan tiempo porque tenemos que hablar con los árbitros, lo que pueden hacer y lo que no. Es un trabajo que progresa, pero necesitamos que todo el estadio sea consciente y el árbitro pueda hablar claro sobre lo sucedido a todos los presentes”, profundizó Silvestre, mundialista con Francia en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, en diálogo con Sky Sports.

“Es difícil para el árbitro tener pruebas de lo que ha pasado para que haya una investigación rápida, porque la vuelta es en siete días y si algo se puede probar que sea cierto, el jugador no debería poder jugar. Debería tener una gran suspensión e ir a un programa de educación porque este tipo de conducta no es posible”, completó.

La primera decisión de UEFA con Prestianni

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius en el transcurso del encuentro, desde UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación y este miércoles se anunció que para ello se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”.

El descargo de Vinícius

El autor del gol que le dio el triunfo 1-0 al Real Madrid en su visita al Benfica recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio de racismo del que asegura haber sido víctima. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

Y continuó: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

DATOS CLAVE

Vinícius Jr. denunció insultos racistas de Gianluca Prestianni en el Benfica vs. Real Madrid.

La UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para investigar comportamientos discriminatorios.

Mikaël Silvestre confirmó que FIFA estudia sancionar a jugadores que se tapen la boca.

