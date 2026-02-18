Lectura de labios: la frase de Vinicius a Prestianni que provocó la respuesta del argentino

En el mundo del fútbol, la noticia que sacude todo tipo de actualidad es el escándalo que se desató en el encuentro entre Real Madrid y Benfica que tuvo a Vinicius Jr y Gianluca Prestianni como protagonistas. El partido que culminó 1 a 0 para los Meregues justamente gracias al brasileño se desvirtuó por completo cuando el 7 de la Casa Blanca denunció al extremo argentino por racismo ante el árbitro de campo.

Resulta que, luego del golazo que anotó Vinicius en Lisboa, el propio delantero madridista festejó de manera efusiva y provocó a los rivales, entre los que se encontraba Prestianni. Mientras el nacido en Río de Janeiro vociferaba contra el ex Vélez, una reacción puntual de Gianluca generó que Vinicius saliera corriendo a reclamar con el colegiado, quien automáticamente hizo el gesto del protocolo antiracista.

Según el brasileño, y distintos jugadores presentes en la cuestión, Prestianni usó la palabra “mono” para insultar a Vinicius, pero el argentino negó rotundamente haber dicho eso. Al taparse la boca con la camiseta, la gesticulación de sus labios no pudo verse para confirmar si realmente dijo o no el insulto racista.

Lo que sí se observó, mediante la lectura labial, fue todo lo que el jugador de Real Madrid expresó desde que convirtió el gol hasta que denunció a Prestianni frente al referí François Letexier.

El actor de doblaje brasileño Gustavo Machado, famoso en redes por leer los labios de los protagonistas en determinadas situaciones dentro de la cancha, realizó el doblaje de todo lo que Vinicius Jr gesticuló durante el altercado con el jugador de Benfica.

En principio, se vio a Vini decirle al público lusitano “hablen ahora, carajo”, junto a un eufórico baile en el banderín del córner. Cuando el árbitro lo amonestó su reacción fue un múltiple cuestionamiento al son de reiterados “¿Por qué?”. Al momento del primer cruce con Prestianni, quien lo increpó por su celebración, Vinicius le repitió varias veces al argentino un contundente “Callate, cagón de mierda”.

Luego de ello, se ve la escena en la que el ex Vélez se tapa la boca y el brasileño sale corriendo a reclamarle al colegiado. “Ey, ey juez, ¡Juez! Me dijo mono. Yo sé lo que me dijo, hermano. Me llamó mono”, sentenció en medio de las discusiones con Letexier y jugadores del Benfica como Nicolás Otamendi y Amar Dedic.

La primera decisión de UEFA con Prestianni

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius en el transcurso del encuentro, desde UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación y este miércoles se anunció que para ello se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”.

El descargo de Vinícius

El autor del gol que le dio el triunfo 1-0 al Real Madrid en su visita al Benfica recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio de racismo del que asegura haber sido víctima. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

Y continuó: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

