Manchester City está peleando bien arriba en la Premier League, pero también sueña con poder alzar la Champions League. Es el gran objetivo de Pep Guardiola, quien tiene una plantilla completamente de jerarquía y en la que aparece Julián Álvarez, que es de los preferidos de la parcialidad celeste.

A horas de que la Araña estampe la firma en su nuevo contrato, el cual se extenderá hasta mediados de 2028 y tendrá una gran mejora salarial, los Citiziens se medirán en Etihad Stadium frente a Rasen Ballsport Leipzig por los octavos de final del certamen continental. Y lo que todos los hinchas se preguntan es si irá desde el inicio o comenzará en el banco de suplentes.

Después de que Guardiola trabajara con el plantel durante toda la semana, decidió que el delantero de la Selección Argentina será suplente frente a los teutones, por lo que deberá esperar su chance de demostrarle al DT español que su jerarquía es para integrar, en todo momento, el equipo inicial.

En lo que va del año, el ex River solamente estuvo en 7 encuentros desde el comienzo, y por ese mismo motivo comenzó a rumorearse su posible salida a mitad de año, dado a que Barcelona y Real Madrid se mostraron interesados ante la falta de minutos del nacido en Calchín.

Tras no ingresar en la ida, donde Guardiola no realizó modificaciones, Manchester City alineará con Ederson; John Stones, Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Ake; Rodrigo, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan (C); Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Braut Haaland.