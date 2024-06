Marcelo Bielsa definió si Luis Suárez estará con Uruguay en la Copa América 2024 o no

Momento de definiciones importantes en la Selección uruguaya. A pocos días del inicio de la Copa América 2024, todavía había incertidumbre respecto a los nombres finales para la lista de convocados. Finalmente, Marcelo Bielsa decidió que Luis Suárez sea parte del plantel y pueda jugar el certamen continental.

Cuando parecía que Suárez se quedaría fuera de la convocatoria de Uruguay para la Copa América, finalmente, Bielsa definió su inclusión dentro de la lista de 26 jugadores. Así lo adelantó el periodista Ernesto Faría (Radio Universal) y lo confirmó su colega Diego Múñoz (ESPN).

Durante los últimos días, había mucha incertidumbre sobre la presencia de Luis Suárez en la Copa América o no. De hecho, se especuló con que el técnico del seleccionado lo dejaría afuera luego de que la MLS publicó una lista de nombres convocados a distintas selecciones: Inter Miami no incluyó a Suárez como sí lo hizo con Lionel Messi y otros compañeros.

Luis Suárez va a la Copa América (X @diegomunoz75).

Todo cambió en las últimas horas cuando distintas fuentes desde Uruguay especulaban con la posibilidad de que Suárez se sume a la convocatoria directamente desde Estados Unidos. Esto quedó confirmado, luego de que un delantero que se estaba entrenando en el Complejo Celeste quedó afuera de la Copa América.

Luis Suárez va a la Copa América y Miguel Merentiel se queda afuera

La elección de Luis Suárez implicó la baja de un delantero para la Copa América. Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors, no formará parte de la lista de convocados de Uruguay para el certamen continental.

Merentiel se queda sin Copa América con Uruguay (Imago).

Boca fue notificado de la baja de Merentiel para la lista de convocados de Uruguay, según informaron los periodistas Emiliano Raddi y Augusto César, entre otros. Esto coincide con la información de que Luis Suárez formará parte de la Copa América.

La ‘Bestia’ fue llamado a entrenarse en el Complejo Celeste durante la última semana. Bielsa lo convocó para estos entrenamientos en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que Edinson Cavani, su compañero en el Xeneize, anunció su retiro de la selección y de la grave lesión de Federico Viñas, futbolista de León de México.

Luis Suárez no formó parte de los entrenamientos en el Complejo Celeste

Suárez no fue llamado a los entrenamientos del Complejo Celeste, otro motivo por el que se especulaba con que no participaría de la Copa América. La decisión de Bielsa no tuvo que ver con eso, sino con el hecho de que el delantero de 37 años sigue en actividad.

Al continuar con su temporada en la MLS, Bielsa decidió no interrumpir su compromiso con Inter Miami por las dudas sobre su presencia o no en la Copa América. Con su convocatoria, el ‘Pistolero’ no formaría parte del próximo partido de las ‘Garzas’ este sábado 15 de junio ante Philadelphia Union.

Luis Suárez, goleador de Inter Miami (Getty Images).

Con la estadía de Uruguay en Estados Unidos desde hace algunos días, Suárez tendría un rápido viaje hacia la concentración para ponerse a disposición de Bielsa y sus dirigidos. Sólo restaría el anuncio oficial de la AUF para que el gran goleador dispute su quinta Copa América con la ‘Celeste’ (fue campeón en 2011) y busque su segundo título.