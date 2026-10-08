A la espera de la sede, el DT de Vasco da Gama acusa desventajas para recibir a Boca por las semis de la Sudamericana: “Es un problema”

Pedro Emanuel habló en conferencia de prensa y mostró su disgusto por la incertidumbre respecto a la sede de este partido.

A menos de dos semanas de disputarse el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, todavía no se conoce en dónde se disputará el compromiso, debido a que el Estádio São Januário no está habilitado por su capacidad.

Si bien la primera opción para albergar este encuentro era el Maracaná, aún no hay resolución al respecto y poco a poco comienza a tomar fuerza el Estádio Nilton Santos, la cancha de Botafogo, pero esto generó el enojo del entrenador del Cruzmaltino, Pedro Emanuel.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Botafogo por el Brasileirao, el entrenador habló al respecto y mostró su malestar por esta situación. “Responderé no como entrenador, sino como un apasionado del fútbol. Estoy acostumbrado a ver grandes clásicos sudamericanos en estadios gigantes. Y, con todo el respeto que se merece Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético ya es un problema y desventaja”, inició.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Creo que no debería jugarse en césped sintético. El Maracaná, por su grandeza, y São Januário, por ser nuestra casa, son perfectos. Y creo que esto va mucho más allá de una disputa legal”.

Para cerrar con sus declaraciones, tiró: “Naturalmente, preferiría que fuera en Sao Januário, si no en el Maracaná, que es un estadio emblemático de Sudamérica.Un partido entre Vasco y Boca en Río de Janeiro sin jugarse en el Maracaná o en São Januario no es lo mismo”.

Por qué el Maracaná no sería la sede de Vasco da Gama vs. Boca

El mítico estadio de Río de Janeiro no sería la sede para este partido se debe a que tanto Flamengo como Fluminense juegan las semifinales de Libertadores allí, por lo que rechazarán el pedido de Vasco, a pesar de que el Ministerio Público recomendó ceder la sede.

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