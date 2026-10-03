Colidio, desesperado por estar contra Boca: “No llegue a jugar con River, es ilógico”

El atacante con pasado en River se perderá los duelos internacionales por una cuestión reglamentaria de la Conmebol.

El próximo martes 13 de octubre, Boca y Vasco da Gama pondrán primera en la serie por la semifinal de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida será en La Bombonera, mientras que la revancha en Río de Janeiro, aunque todavía resta saber en qué estadio será.

Facundo Colidio es uno de los protagonistas de esta llave, aunque curiosamente por no poder jugarla. El atacante, que se formó en Boca, pero que luego jugó en River, no está habilitado para representar a Vasco da Gama a nivel internacional durante 2026 y eso se debe a que nunca dejó de estar en la lista de buena fe de River.

En diálogo con TNT Sports, Colidio afirmó: “Es una semifinal de Sudamericana, yo insistí mucho en cuartos y octavos de final. Cuando llegué a Vasco fue para jugar contra Olimpia y no llegué por un reglamento de Conmebol y creo que injustamente estoy afuera“.

“Creo que Conmebol debería rever en ese reglamento porque lo entiendo, pero yo no llegué a jugar con River los octavos de final, entonces es algo ilógico que no pueda jugar con Vasco, es algo burocrático. Intentamos hablar con Conmebol y mandamos pruebas, pero bueno…”, completó el delantero.

Colidio llegó a Vasco da Gama a comienzos de septiembre de 2026. (Foto: Getty).

¿Por qué Colidio no puede jugar contra Boca?

Las negociaciones entre River y Vasco da Gama fueron justo en los días previos al inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como el Millonario no lo sacó de la lista de buena fe de la competición, el atacante no pudo ser anotado por su nuevo club. Conmebol establece: “Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club“.

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¿Cuándo juegan Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana?

El duelo de ida entre Boca y Vasco da Gama, correspondiente a la semifinal de la Copa Sudamericana, será el martes 13 de octubre a partir de las 21.30 horas y tendrá lugar en La Bombonera. Por su parta, la vuelta será siete días más tarde en Brasil, aunque todavía no se sabe en qué estadio ya que el de Vasco no cumple con la capacidad requerida por Conmebol.

Sosa reveló que Colidio muere por jugar ante Boca

Santiago Sosa dialogó en La Red y se refirió a la ausencia de Colidio: “Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero CONMEBOL no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros“.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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