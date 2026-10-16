Conmebol confirmó el árbitro de la vuelta entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Sudamericana

El venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia en el Maracaná el próximo martes 20, en lo que será el duelo que definirá al primer finalista del certamen.

Los primeros 90′ fueron para Vasco da Gama. En La Bombonera, el pasado martes, el equipo de Río de Janeiro venció por 1 a 0 a Boca gracias al gol de Adson y quedó mejor parado para la definición de la serie, en el que uno de los dos equipos se meterá en la final de la Copa Sudamericana.

El compromiso de ida estuvo marcado por algunas cuestiones arbitrales, sobre todo por la expulsión del colombiano Andrés Gómez por una doble amonestación inmediata: primero, evitó que Santiago Ascacibar ejecute un tiro libre de manera rápida, para luego empujar al colegiado Piero Maza y ver así la segunda amarilla a los 5 segundos de la primera.

Este viernes, a cuatro días del partido que se disputará en el Maracaná, y que dejará clasificado a la final de la Sudamericana al primero de los dos equipos, la Conmebol confirmó a los encargados de impartir justicia en Vasco da Gama – Boca, así como también en la otra semi, que tiene a Montevideo City Torque y Atlético Mineiro como protagonistas.

En concreto, el árbitro para Vasco – Boca será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el designado para el otro encuentro de semis será el chileno Cristian Garay.

Boca – Cruzeiro, el antecedente más reciente de Valenzuela ante el Xeneize (Getty)

Para los duelos de Copa Libertadores, estarán los dos árbitros uruguayos: Esteban Ostojich dirigirá Palmeiras – Fluminense y Gustavo Tejera hará lo propio en Flamengo – Estudiantes.

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La delegación arbitral completa para Vasco – Boca

El equipo arbitral completo será venezolano. A continuación, cómo estará compuesta la delegación de los siete colegiados, los de campo y los de video.

Árbitro principal: Jesús Valenzuela

Asistente 1: Jorge Urrego

Asistente 2: Tulio Moreno

4to árbitro: Yender Herrera

VAR: Juan Soto

AVAR 1: Alberto Ponte

AVAR 2: Ángel Arteaga

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo en el Estadio Maracaná, el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

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¿Por qué Vasco da Gama y Boca juegan en el Maracaná?

Cabe recordar que será el regreso de Boca al Maracaná tras la final de la Copa Libertadores 2023. En aquella edición, el Xeneize que comandaba tácticamente Jorge Almirón llegó a la última instancia tras avanzar tres series consecutivas por penales, pero cayó por 2-1 ante Fluminense en el tiempo extra luego de un partido apasionante y muy cambiante.

Esto ocurre debido a que Vasco da Gama no puede ser local porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros mínimos ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.