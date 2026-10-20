Fue figura de Vasco en la ida y está en duda para la revancha ante Boca por la Copa Sudamericana

En el Estadio Maracaná de Brasil, tras quedarse con la victoria en la ida, Vasco da Gama recibe a Boca por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, con el objetivo de hacer valer el resultado y quedarse con la clasificación a la final del certamen continental.

De cara a este encuentro, el entrenador del elenco de Río de Janeiro, Pedro Emanuel, tendrá que hacer un cambio obligado, ya que no podrá contar con el mediocampista Andrés Gómez, debido a que fue expulsado en el partido de ida por un fuerte reclamo al árbitro Piero Maza.

Además de esto, el DT del Cruzmaltino tiene una duda en la defensa, ya que esperarán hasta último momento por la presencia de Paulo Henrique, el lateral derecho que terminó el encuentro ante Sao Paulo con una molestia que no le permite entrenar a la par de sus compañeros.

Según lo informado por el medio brasileño GeGlobo, Paulo Henrique pudo entrenar solo por partes junto al resto de sus compañeros, por lo que será evaluado en la jornada del martes para determinar si puede ser titular, o si bien aguardará por su oportunidad en el banco de suplentes.

En caso de no poder estar desde el arranque, quien ocupará el lateral derecho será José Luis Rodríguez Bebanz, quien fue suplente en el duelo de ida e ingresó sobre el final en lugar del mismo Henrique, en esa oportunidad, por decisión futbolística del entrenador.

Las posibles formaciones del partido

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique o Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano; Bruno Duarte.

Léo Jardim; Paulo Henrique o Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano; Bruno Duarte. BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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