Quién es el árbitro de Vasco da Gama vs. Boca por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

En el Estadio Maracaná, por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a Vasco da Gama en búsqueda de dar vuelta el resultado negativo obtenido en la ida y así lograr la clasificación a la gran final, que se disputará en Barranquilla.

La semifinal de la Copa Sudamericana se vive a través de Disney+.

De cara a este encuentro, Conmebol designó como árbitro principal para impartir justicia a Jesús Valenzuela, el experimentado venezolano de 42 años, que cuenta con un amplio recorrido en competencias internacionales, y que formó parte de la última Copa del Mundo.

Con más de 13 años de trayectoria en torneos internacionales, Valenzuela dirigirá a Boca por sexta vez en su carrera, y los números son más que parejos, debido a que el elenco argentino cosechó dos victorias, dos empates y una derrota.

El último recuerdo del colegiado venezolano con el Xeneize no es el mejor, ya que lo dirigió en el empate 1 a 1 contra Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año. Allí tuvo un encontronazo con Leandro Paredes, quien le reclamó por distintas decisiones.

Jesús Valenzuela discutiendo con los jugadores de Boca. (Getty).

Por otro lado, esta será su segunda vez al mando de un partido que dispute Vasco da Gama. En el anterior, el elenco brasileño le ganó 3 a 0 a Olimpia de Paraguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la actual Copa Conmebol Sudamericana, en la que el club de Río de Janeiro se quedó con la primera posición.

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El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Jesús Valenzuela

Asistente 1: Jorge Urrego

Asistente 2: Tulio Moreno

Cuarto árbitro: Yender Herrera

VAR: Juan Soto

AVAR 1: Alberto Ponte

AVAR 2: Ángel Arteaga

Datos clave