La advertencia de Santiago Sosa a Boca antes de enfrentarlo con Vasco da Gama: “Sería muy lindo”

El exmediocampista de River y Racing calentó la previa del duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors se mantiene vivo en la carrera por cuatro títulos en este segundo semestre y la Copa Sudamericana es uno de los desafíos más grandes. Por un lugar en la gran final en Barranquilla, el Xeneize abrirá la próxima semana la serie ante Vasco da Gama.

En La Bombonera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena chocarán ante el combinado carioca el martes y, en la otra vereda, estará Santiago Sosa. El volante es futbolista que sabe afrontar clásicos ante el club de la Ribera, tanto con la camiseta de Racing como la de River, en inferiores.

En sus primeros meses en Vasco da Gama, Sosa trabaja para afianzarse en el club y también aguarda por su primer gol con esta camiseta. En diálogo con Radio la Red, el de La Plata aprovechó para calentar la previa del partido.

“Estuve cerca de hacer mi primer gol pero estoy contento porque el equipo ganó que era lo que queríamos. Espero que el gol llegue pronto, contra Boca, sería muy lindo que llegue el gol ahí”, soltó el mediocampista.

Santiago Sosa ante Hulk en el Brasileirao. (Foto: Getty)

Hasta el momento, Sosa disputó un total de 11 compromisos con la camiseta del club carioca, siendo 9 de ellos como titular. Solamente cosechó 3 derrotas, todas en el comienzo de su ciclo en el equipo.

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La terna para Boca vs. Vasco da Gama