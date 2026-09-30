“Colidio es hincha de River, todos los días pregunta si puede jugar contra Boca”

El atacante de Vasco da Gama no está habilitado para enfrentar al Xeneize por la Sudamericana por una cuestión reglamentaria.

Cada vez falta menos para que Boca y Vasco da Gama se crucen por las semifinales de la Copa Sudamericana. La serie promete ser apasionante y son varios los futbolistas que vivirán un duelo aparte. Uno de ellos es Santiago Sosa, quien se formó en River.

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Quien no podrá ser de la partida por una cuestión reglamentaria es Facundo Colidio, quien hizo Inferiores en Boca, pero que luego de ser comprado por Inter y brillar en Tigre, pasó a River, donde jugó los últimos años antes de arribar a Vasco da Gama en el último mercado de pases.

Santiago Sosa dialogó en La Red y se refirió a la ausencia de Colidio: “Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero CONMEBOL no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros“.

¿Por qué Colidio no puede jugar contra Boca?

Las negociaciones entre River y Vasco da Gama fueron justo en los días previos al inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como el Millonario no lo sacó de la lista de buena fe de la competición, el atacante no pudo ser anotado por su nuevo club. Conmebol establece: “Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club“.

Facundo Colidio. (Foto: Prensa Vasco da Gama).

Sosa palpitó el cruce con Boca

“Sabemos que Boca es un gran equipo. Tenemos que jugar con inteligencia para intentar decidir el partido aquí en casa. Vamos a hacer un trabajo defensivo sólido en Argentina. Tenemos grandes jugadores, confiamos en nosotros mismos”, declaró el volante formado en River.

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¿Cuándo juegan Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana?

El duelo de ida entre Boca y Vasco da Gama, correspondiente a la semifinal de la Copa Sudamericana, será el martes 13 de octubre a partir de las 21.30 horas y tendrá lugar en La Bombonera. Por su parta, la vuelta será siete días más tarde en Brasil, aunque todavía no se sabe en qué estadio ya que el de Vasco no cumple con la capacidad requerida por Conmebol.

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