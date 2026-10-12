Santi Sosa, sincero sobre la ausencia de Paredes en Boca vs. Vasco da Gama: “Es una ventaja”

El capitán del Xeneize no estará en la serie por la semifinal de la Copa Sudamericana y el ex River y Racing lo consideró clave.

Este martes, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y todos los cañones apuntan a eso. Sin embargo, la lesión de Leandro Paredes es un condimento extra que no pasa desapercibido en ninguna de las dos veredas y ahora fue Santiago Sosa quien rompió el silencio y palpitó el primer partido de la serie.

Santiago Sosa, futbolista argentino de Vasco da Gama. (Getty Images)

El surgido de las divisiones inferiores de River llegó en el reciente mercado de pases procedente de Racing como un verdadero salto de calidad en la mitad de la cancha para reforzar al plantel de cara al segundo semestre de la temporada. En ese sentido, analizó lo que será el compromiso en La Bombonera y la ausencia del capitán del Xeneize.

Lo cierto es que el volante argentino fue sincero. “Sabemos que Boca es un gran equipo y tiene grandísimos jugadores“, reconoció Sosa en primera instancia. Sin embargo, pocos segundos más tarde se metió de lleno en el análisis y sentenció: “No van a jugar con Paredes, esa es una ventaja para nosotros y desventaja para ellos. En mi opinión, es su mejor jugador“.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Inmediatamente después, aclaró: “Obviamente como colega uno nunca le desea el mal a nadie, pero la ausencia de Paredes y que no esté en la cancha es una ventaja“. A su vez, enalteció la importancia que tiene y soltó: “Todo el juego de ellos pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es y la capacidad para meter pases de gol o asistencias“.

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No conforme con esa declaración, el mediocampista agregó: “Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca. No sabemos quién va a jugar en esa posición o si cambiarán el esquema“. Por último pero no menos importante, también deslizó: “Tenemos que aprovechar esa parte, concentrarnos en nuestro juego y ojalá me llegue el gol“.

“QUE PAREDES NO ESTÉ EN LA CANCHA PARA NOSOTROS ES UNA VENTAJA”



🏆🗣️ Santiago Sosa palpitó la ida de la semifinal ante Boca por la Copa Sudamericana y habló sobre la ausencia de Leandro Paredes: “Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa… pic.twitter.com/zdQG6QvzC3 — TyC Sports (@TyCSports) October 12, 2026

La IA anticipó el resultado de Boca – Vasco da Gama

Este martes por la noche, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en Río de Janeiro. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

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Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Resultado final: Boca 2-1 Vasco da Gama”, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “Miguel Merentiel (Boca), Santiago Sosa (Vasco da Gama) y Sebastián Villa (Boca)”, aseguró la nueva tecnología.