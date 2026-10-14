El ex River jugó un gran partido ante el Xeneize y si bien valoró la victoria, sabe que todo se definirá en Brasil la semana que viene.

Vasco da Gama se impuso 1 a 0 ante Boca en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y dio un paso importante pensando en ganarse su plaza en la gran final de Barranquilla. La serie sigue abierta y todo se definirá el próximo martes 20 de octubre en Río de Janeiro, aunque todavía no se sabe en qué estadio será.

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Santiago Sosa jugó un partido especial ante Boca. Su pasado en River hizo que así sea, inclusive La Bombonera lo recibió con silbidos, algo característico en estos casos. El mediocampista cumplió un gran trabajo en líneas generales, aunque abusó del juego brusco una acción que fue sancionada con tarjeta amarilla. A pesar de eso, fue muy importante en el esquema defensivo del elenco brasileño.

La palabra de Santiago Sosa

En diálogo con DSports, Sosa afirmó: “Fue el partido que imaginamos, fue difícil, trabado, ellos arrancaron muy bien, con su gente, nosotros en el primer tiempo logramos establecernos en el campo de juego ,hicimos el gol que era lo importante y después en el segundo tiempo fue diferente porque nos tocó defender y lo hicimos muy bien”.

“Venimos jugando muy bien, hace diez partidos que el equipo encontró una línea de juego que nos queda muy cómoda y nos trajo muchos resultados. Hoy hicimos un trabajo muy importante en una cancha muy difícil contra un rival que ya sabés lo que significa. Ahora falta el partido de vuelta que la llave está abierta y esperamos sellarlo en casa”, completó Sosa.

Sosa fue amonestado ante Boca. (Foto: Getty).

Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

Boca Juniors visita a Vasco da Gama el martes 20 de octubre por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. No obstante, todavía no hay sede confirmada para este encuentro.

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