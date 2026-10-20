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Copa Sudamericana

Los hinchas de Boca no perdonaron a un jugador pese al triunfo contra Vasco: “Qué malo que es”

El Xeneize completó un buen partido en el Estadio Maracaná, pero hubo un claro desaprobado para los fanáticos del Club de la Ribera.

Hinchas de Boca en el Estadio Maracaná
© Getty ImagesHinchas de Boca en el Estadio Maracaná

Boca Juniors obtuvo una agónica clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026. Tras caer en La Bombonera, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3-1 en el Estadio Maracaná con un tanto agónico de Leandro Paredes.

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Si bien el Xeneize hizo un buen partido con puntos altos en todas las líneas, los hinchas de Boca desaprobaron a un futbolista en redes sociales: Leonel Flores. El joven delantero tuvo una noche negra en Brasil y se convirtió en foco de críticas.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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