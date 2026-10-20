Los hinchas de Boca no perdonaron a un jugador pese al triunfo contra Vasco: “Qué malo que es”

Boca Juniors obtuvo una agónica clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026. Tras caer en La Bombonera, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3-1 en el Estadio Maracaná con un tanto agónico de Leandro Paredes.
La Copa Sudamericana se vive en Disney+
Si bien el Xeneize hizo un buen partido con puntos altos en todas las líneas, los hinchas de Boca desaprobaron a un futbolista en redes sociales: Leonel Flores. El joven delantero tuvo una noche negra en Brasil y se convirtió en foco de críticas.
Leonel Flores no tuvo una buena serie contra Vasco da Gama (Getty Images)