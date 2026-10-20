Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

¿Por qué Vasco da Gama vs. Boca se juega en el Estadio Maracaná?

El conjunto de Brasil hace de local en el São Januário, pero está recibiendo al Xeneize en otro recinto.

Estadio Maracaná de Río de Janeiro
© Getty ImagesEstadio Maracaná de Río de Janeiro

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se juega en el Estadio Maracaná porque el recinto en el que juega de local el equipo brasileño (São Januário) no cuenta con la capacidad mínima de 30.000 espectadores que exige Conmebol a partir de semifinales.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

En el Estadio São Januário solo entran 24.155 hinchas. Ante esta situación, Vasco llegó a un acuerdo para poder llevar la revancha contra el Xeneize en el estadio de Flamengo y Fluminense luego de negociaciones y apelaciones judiciales.

+ Seguinos en
Los jugadores de Boca en su llegada al Estadio Maracaná (Getty Images)

Los jugadores de Boca en su llegada al Estadio Maracaná (Getty Images)

Ver también

¡Gol de Merentiel! Vasco da Gama 0-2 Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones