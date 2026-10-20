¿Por qué Vasco da Gama vs. Boca se juega en el Estadio Maracaná?

El conjunto de Brasil hace de local en el São Januário, pero está recibiendo al Xeneize en otro recinto.

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se juega en el Estadio Maracaná porque el recinto en el que juega de local el equipo brasileño (São Januário) no cuenta con la capacidad mínima de 30.000 espectadores que exige Conmebol a partir de semifinales.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

En el Estadio São Januário solo entran 24.155 hinchas. Ante esta situación, Vasco llegó a un acuerdo para poder llevar la revancha contra el Xeneize en el estadio de Flamengo y Fluminense luego de negociaciones y apelaciones judiciales.