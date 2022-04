VIDEO "A él no": la furia de Benedetto con un rival para defender al Changuito Zeballos

Era un partido digno de Copa Libertadores, pero con el agregado de que Boca mostraba las mismas falencias que en el torneo argentino y no se veían signos de mejora. Corinthians aprovechaba las situaciones de gol y generaba muchísimo peligro, además de colocar la pierna fuerte en cada jugada dividida. Y eso no le gustó a Darío Benedetto.

Con el partido 1-0 en favor el Timão, el delantero del Xeneize salió en defensa de Exequiel Zeballos, que había tenido un durísimo cruce con João Víctor y fue el brasileño quien quiso prepotear al juvenil nacido en la provincia de Santiago del Estero. Pero al experimentado atacante no le gustó la acción y lo invitó a pelear.

"A él no, conmigo vení. Con él no", manifestó Benedetto en más de una ocasión, luego de que el defensor central de Corinthians tumbara al Changuito Zeballos. El ex Olympique de Marsella se enfureció porque entendió que el brasileño quiso aprovechar su experiencia y gran porte físico para sobrepasarse con el juvenil de Boca.