El Pincha se hizo gigante en el Maracaná, eliminó a Flamengo y ahora definirá el certamen continental ante Palmeiras.

Estudiantes hizo honor a su historia copera. Dejó en el camino a Flamengo en el Maracaná por penales y jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, tal como lo hizo en 1968, en su primera conquista continental. Los del Cacique Medina sufrieron, especialmente cuando se quedaron con un hombre menos, pero con intensidad, garra y determinación lograron mantener el arco en cero y todo se definió desde los doce pasos.

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Quien mostró su orgullo por lo realizado en Brasil fue Juan Sebastián Verón, presidente y gloria pincharrata. La Bruja dejó en claro cómo se tienen que jugar este tipo de partidos en diálogo con ESPN: “Un partido así lo tenés que jugar de esa forma, al 110%”.

Por otro lado, en su cruzada contra la AFA, la Bruja lanzó un dardo a la organización del fútbol argentino: “Creo que para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos mover mucho más de esto, necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir“.

“Yo lo vengo diciendo hace rato, y ojalá que estas cosas no se utilicen con vieron qué, sino que obviamente se puede con una buena planificación, con un buen equipo, pero también necesitas recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros“, completó Verón.

"PARA EL FÚTBOL ARGENTINO ES IMPORTANTE. SI MEJORARA, PODRÍAMOS VER MUCHO MÁS DE ESTO PARA PODER COMPETIR"



✍️ Juan Sebastián Verón sobre la clasificación de Boca y Estudiantes a las finales de CONMEBOL #Sudamericana y #Libertadores



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¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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El cuadro de la Copa Libertadores 2026

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