El Pincha superó por penales a Flamengo en el Maracaná y disputará la final del torneo más importante del continente.

Estudiantes volvió a demostrar que la mística existe. El Pincha, que venía de dejar en el camino a Corinthians, en esta oportunidad se cargó a uno de los grandes favoritos: Flamengo. Los del Cacique Medina jugaron una serie perfecta, con sacrificio y entendiendo qué hacer en cada minuto del partido. Si bien se quedó con uno menos en el comienzo del segundo tiempo en Brasil, los platenses se hicieron fuertes, ganaron por penales y jugarán la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Mirá la Copa Libertadores a través de Disney+

Uno de los grandes protagonistas de la serie de semifinales fue Marcos Rojo. Estudiantes, producto de la lesión de Gabriel Neves, tuvo la oportunidad de incorporar un futbolista fuera del libro de pases. El Pincha fue por el marcador central que se encontraba en Racing.

Tras varios momentos de tensión, Estudiantes acordó el arribo de Marcos Rojo, pero la Conmebol impidió que juegue el duelo de ida. El Pincha reclamó ante el TAS y el defensor pudo estar en la vuelta y fue importante para el equipo del Cacique Medina.

Marcos Rojo celebra la clasificación a la final. (Foto: Getty).

La emoción de Marcos Rojo

Una vez consumada la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, Marcos Rojo dialogó con ESPN y dijo: “Esto es Estudiantes, no tiene explicación. Vinimos a una cancha difícil, nos plantamos e hicimos un gran primer tiempo. Tuvimos nuestras chances, yo tuve dos muy claras. En el segundo tiempo se hizo cuesta arriba, nos expulsaron a uno, pero este club no sabe de imposibles“.

“Sabíamos que afuera teníamos compañeros que estaban igual o mejor que nosotros, el recambio siguió y luchamos hasta el final, creyendo que lo podíamos lograr”, aseguró Rojo que el próximo 28 de noviembre disputará su tercera final de Copa Libertadores. La primera fue en 2009 con el Pincha y la segunda en 2023 con Boca.

Publicidad

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

DATOS CLAVE

Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo y clasificó a la final de la Libertadores.

eliminó a Flamengo y clasificó a la final de la Libertadores. Marcos Rojo jugó la vuelta tras el reclamo de Estudiantes ante el TAS.

jugó la vuelta tras el reclamo de Estudiantes ante el TAS. Marcos Rojo disputará su tercera final de Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre.