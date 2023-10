Uno de los temores más grandes que puede tener un equipo en las semanas previas a una final es sufrir la lesión de gravedad en un futbolista clave para el funcionamiento propio club. Esta desafortunada situación le tocó transitar a Fluminense en las vísperas de la final de la Libertadores ante Boca, ya que su capitán, el defensor central Nino, se lesionó y su presencia en el duelo frente al Xeneize corre riesgo.

En concreto, el zaguero de 26 años sufrió un esguince de rodilla que se dio en un entrenamiento con la Selección de Brasil durante la última fecha FIFA en la que fue convocado por Fernando Diniz, quien lo conoce bien al dirigirlo tanto en el Fluminense como en el Scratch. Esta compleja situación física hizo que Nino esté en duda para la final ante Boca del próximo 4 de noviembre, aunque en las últimas horas, desde las entrañas del Flu detallaron cómo se encuentra su capitán y si llega o no a la final en el Maracaná.

Desde el cuerpo técnico del Fluminense, un ayudante de campo de Fernando Diniz en el equipo tricolor dialogó con O Globo Boleiragem y reveló lo que en el club carioca creen respecto a la lesión de Nino: “ No puedo asegurar que esté en la final, pero tengo confianza en que va a jugar ”, sentenció Eduardo Barros, mano derecha de Diniz en el Flu.

Pese a este optimismo que guardan en Fluminense respecto a su posible presencia en la final ante Boca, lo cierto es que la gravedad de su lesión en la rodilla demanda aproximadamente un mes de recuperación total, por lo que es un hecho que Nino no podrá ser titular en el Maracaná el próximo 4 de noviembre, o en caso que Fernando Diniz confirme que contará con él al ser un partido de semejante magnitud, el capitán del Flu no estará al 100% como para rendir de manera óptima. Y esta no sería la única problemática que atraviesa el club de Río de Janeiro…

Además de la baja de Nino, el Flu atraviesa un periodo de irregularidad, ya que si bien logró meterse en la final de la Libertadores venciendo con justicia a Inter de Porto Alegre, en el Brasileirao no encuentra el rumbo y marcha octavo. Para peor, Fernando Diniz en su doble rol entre la dirección técnica del conjunto tricolor y de la Selección de Brasil recibió recientes críticas durísimas en el país verdeamarelo.

Boca, con una lesión más grave en el plantel

Fluminense tiene en duda a su capitán, pero en el Xeneize ya saben que no podrán contar con Exequiel Zeballos debido a que sufrió la rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha con el compromiso meniscal incluido en dicha rodilla, por lo que se perderá la final de la Libertadores y recién podrá regresar a las canchas a mediados del 2024. Además, en Boca no contarán con Marcos Rojo por la expulsión sufrida en las semifinales ante Palmeiras.

¿Cuánto vale el pase de Nino, capitán de Fluminense?

El zaguero derecho de 26 tiene un valor de mercado de 7 millones de euros y posee contrato con el Fluminense hasta diciembre del 2024. Al margen de sus 227 partidos disputados en el Flu, Nino lleva seis cotejos jugados con la Selección Brasileña. ¿Llegará a estar en la final ante Boca?