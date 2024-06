Jorge Almirón, entrenador que disputó con Boca la final de la pasada edición de la Copa Libertadores, logró clasificar a Colo Colo a octavos de final en el presente curso, tras quedarse con la segunda posición del grupo que compartió con el campeón defensor Fluminense, Cerro Porteño y Alianza Lima.

Con el equipo chileno ubicado en el Bombo 2 para el sorteo de los octavos de final que se realizará el próximo lunes, el único equipo argentino al que podría enfrentarse en lo inmediato es River y el ex DT del Xeneize no le esquivó a la posibilidad.

Consultado en ESPN Chile sobre si le gustaría medirse ante El Millonario, clasificado como el mejor de todos los primeros, Almirón respondió: “Claro que sí. Me gustan los desafíos. Cuando fue el sorteo, yo estaba corriendo en la cinta del gimnasio. Me tocó otra vez Fluminense y los chicos me miraban y se empezaron a reír como diciendo: ‘¿Otra vez?’”.

El DT hizo referencia a los duelos ante el campeón defensor en la fase de grupos y también a la final en el Maracaná de la que le tocó ser parte dirigiendo a Boca: “Fue un buen partido en el Maracaná contra Fluminense, pero creo que jugamos mejores partidos. La final tiene otras cosas, se movilizaron más de 100 mil personas en Argentina. Había una carga emocional muy fuerte”.

Almirón se ilusiona con volver a llegar lejos en la Libertadores.

Resta un grupo por definirse

Todavía no es posible conocer a todos los primeros y segundos que formarán parte del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, debido a que el Grupo C tiene dos partidos postergados que involucran a Gremio producto del temporal que se vivió en Porto Alegre y obligó las cancelaciones. Con Estudiantes como único eliminado, los brasileños no solo decidirán su suerte sino también la de The Strongest y Huachipato, teniendo todos chances de quedarse con el primer lugar.

Posibles rivales de River en octavos de final

Entre los equipos que fueron segundos en sus grupos y en consecuencia integran el Bombo 2, River podría enfrentarse a Colo Colo, Talleres, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional. La última opción dependerá de la definición del Grupo C, pudiendo ser Gremio, The Strongest o Huachipato.

En todos los casos, por haber clasificado como el mejor de los primeros, el equipo que conduce Martín Demichelis definirá la serie jugando como local en El Monumental y así lo hará en cada instancia hasta la que le toque avanzar.