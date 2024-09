Después del empate 1 a 1 en el partido de ida, Jorge Almirón se sentó en conferencia de prensa para analizar lo sucedido y palpitar la revancha. El director técnico de Colo-Colo hizo foco en el arbitraje y también hizo mención al Superclásico que River disputará ante Boca este sábado.

“Son partidos apretados. Estamos anímicamente bien, nos quedamos con la sensación de que lo pudimos haber ganado. Allá saldremos a jugar de igual a igual, la llave está abierta. Tenemos toda una semana para prepararnos bien”, expresó el estratega, considerando que su equipo no tendrá actividad este fin de semana.

Sobre el Superclásico, el ex-DT de Boca dejó en claro cuál es su deseo: “El rival ahora tiene un partido difícil. Esperemos que lo sufran“. El Millonario atraviesa una situación similar a la que a Almirón le tocó vivir con el Xeneize, cuando tuvo que jugar contra River en el medio de la semifinal con Palmeiras.

El mensaje de Almirón para los árbitros

“Esperemos que no pase nada raro y que el árbitro sea parcial, que no incida como pasó hoy. Si nos toca perder me voy a sentir orgulloso del equipo pero estamos vivos y ojalá hagamos un buen partido y que el arbitraje sea parcial”, soltó Almirón, que no ocultó su fastidio con Raphael Claus y su equipo.

“Si hubo un equipo que mereció ganar fuimos nosotros. Hubo fallos que son determinantes: una plancha con una expulsión que era clara y no la revisó el VAR“, recordó sobre la jugada en la que Borja impactó contra el tobillo de Emiliano Amor.

Sobre la roja del final, soltó: “La expulsión de Falcón fue un empujón normal. El árbitro lo podría haber manejado de otra manera. Actuó de la manera más fácil y echó a los dos. No era expulsión ni para él ni para Paulo Díaz”.

La vuelta entre River y Colo Colo

El encuentro de vuelta entre River Plate y Colo Colo por los cuartos de final de la presente temporada de la Copa Libertadores de América se llevará a cabo el próximo martes 24 de septiembre, también desde las 21:30 horas de la República Argentina.