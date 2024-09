El destacado relator argentino argumentó el motivo por el cual cree que la infracción del colombino no ameritaba tarjeta roja.

Mariano Closs explicó por qué la falta de Miguel Borja en Colo Colo vs. River no fue para expulsión

El martes pasado, durante el partido de ida entre Colo Colo y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, se generó un gran revuelo como consecuencia de una fuerte infracción de Miguel Borja. De hecho, se pidió a gritos una expulsión.

En la jugada en cuestión, el experimentado delantero colombiano del conjunto Millonario pisó fuertemente a Emiliano Amor, defensor central argentino de Colo Colo. Sin embargo, el árbitro principal del compromiso no consideró que la acción ameritaba una tarjeta roja.

Esto desató la furia de toda la delegación del equipo comandado estratégicamente por Jorge Almirón. De todas maneras, Mariano Closs, reconocido relator y periodista deportivo argentino, deslizó que la jugada no era merecedora de una expulsión.

“No me voy a meter en la polémica de River y Colo Colo, pero Nicolás Distasio tenía razón: hay foules y foules”, comenzó exteriorizando el propio Closs, quien relató el partido en cuestión, en medio de la conducción de su programa “F12”, en ESPN.

“Ustedes defienden camisetas, no son objetivos los que cubren equipos. Lo de Borja fue un a destiempo, es una jugada de pisotón, no de plancha. Hubiese estado bien amonestado, no ameritaba roja como tampoco la del chico de Colo Colo”, siguió.

“Lo que hacen mal es poner fotos donde sea y repasar la jugada en el primer plano, así cualquier cosa va a ser foul, hasta un agarrón, cuando son distintas las planchas y el ir fuerte, ese es mi criterio”, indicó, haciendo referencia a la comparación con la roja de Luis Advíncula ante Cruzeiro.

“Si te pasan 20 veces una jugada en primer plano, te van a convencer, pero no es lo mismo una jugada que la otra, aunque cada cual ve el fútbol como tiene ganas. Borja llega a destiempo, pero a disputar un balón. Tampoco es que le tiró a la canilla, no confundamos a la gente”, completó.

Cuándo se juega el partido de vuelta

El encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Colo Colo se desarrollará el próximo martes 24 de septiembre desde las 21:30 horas.