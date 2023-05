Boca vivió una noche para el olvido en Colombia, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2023. En un partido lleno de imprecisiones, al Xeneize le ganaron con inteligencia y Deportivo Pereira sumó un triunfo histórico en apenas su primera participación en la Copa. Los de Almirón, en tanto, tendrán que esperar una fecha más para buscar el pase a octavos.

Arley Rodríguez, autor del único gol de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas, fue entrevistado por ESPN una vez finalizado el encuentro y no tuvo más que palabras de elogio para el fútbol argentino. “Siempre da gusto verlo, la mayoría del mundo los ve por las figuras que tienen y los clásicos que se juegan fecha tras fecha”, explicó.

Luego, sobre los grandes de la Liga Profesional, el delantero de Pereira no tuvo dudas a la hora de inclinarse para alguno de los dos equipos más convocantes del país. “Siempre he seguido un poco más a River. Tuve la posibilidad de tener como compañero a Miguel Ángel Borja en Atlético Nacional y me gusta cuando puede actuar y convertir, quiero que le vaya de la mejor manera”, expresó el héroe de la noche en Colombia.

Sin embargo, cuando se refirió a la posibilidad de emigrar al fútbol argentino, Arley no le cerró las puertas a ninguna camiseta. “A cualquier jugador que le preguntes siempre va a decir que es un placer jugar en el fútbol argentino. Si Dios lo tiene pronosticado para mí, en algún club de Argentina voy a estar”, concluyó.