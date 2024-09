Luis Suárez tuvo una emotiva despedida de la selección de Uruguay. Este viernes 6 de septiembre disputó su último partido con la camiseta de la ‘Celeste’ tras una enorme carrera de 142 partidos y 69 goles. Fue ante Paraguay en el empate 0-0 por las Eliminatorias CONMEBOL en un repleto estadio Centenario en Montevideo.

Han sido días muy especiales para Suárez, quien anunció el pasado lunes que jugaría su último partido con Uruguay ante Paraguay. “El viernes será mi último partido con la selección. Voy a jugar este partido con la misma ilusión con la que debuté en 2007. Voy a dejar la vida porque eso es lo que me enseñaron acá, a entregarme por mi país”, había dicho entre lágrimas en una conferencia de prensa.

Desde ese entonces, hubo múltiples reacciones de parte del fútbol mundial. Desde Lionel Messi hasta figuras históricas de la propia selección uruguaya han tenido palabras de elogio para el ‘Pistolero’. Finalmente, el viernes llegó y el momento de salir al campo de juego.

Luis Suárez fue titular en Uruguay vs. Paraguay y pegó un remate en el palo

Marcelo Bielsa sorprendió con la inclusión como titular de Luis Suárez en el once titular de Uruguay para enfrentar a Paraguay. El ‘Loco’ buscó aprovechar el buen momento del ‘Pistolero’ en Inter Miami por encima de otros nombres como Luciano Rodríguez (Bahía de Brasil) y Miguel Merentiel (Boca). Cabe recordar que Darwin Núñez fue sancionado por CONMEBOL con cinco partidos por los incidentes durante la Copa América 2024 ante Colombia.

El homenaje de la hinchada uruguaya para Suárez (Ernesto Ryan/Getty Images).

El ‘9’ jugó todo el partido y lució un detalle en su camiseta (al igual que todos sus compañeros) con la inscripción ‘Suárez eterno’. Salió al campo de juego acompañado de sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, quienes también portaron una camiseta especial, ‘Gracias papá’.

En el partido, tuvo una chance clara a los 18 minutos de juego: un remate de volea dio en el palo del arquero Roberto ‘Gatito’ Fernández. Hubiese sido su gol 70 (máximo goleador histórico de Uruguay) y una despedida inmejorable.

Tras el empate ante Paraguay, hubo homenaje a Luis Suárez: Messi, ex compañeros y su familia

Uruguay no pudo romper el cero ante Paraguay y, así, la despedida de Suárez no pudo ser completa debido al empate. Aún así, eso no impidió un acto al final en donde el propio delantero recibió el afecto de su familia y también de amigos y ex compañeros.

Las pantallas del estadio Centenario también mostraron los 69 goles que Suárez marcó con la camiseta del seleccionado charrúa y hubo mensajes de algunas figuras que no pudieron estar en el Centenario como Lionel Messi y Neymar Júnior, sus amigos.

“Se lo difícil que fue tomar esta decisión por lo que sentías jugar para Uruguay y solo espero que disfrutes de este homenaje por todo lo que querés a tu selección“, le dijo Messi en el video. “Todavía quedan mucho años de fútbol y me pone muy contento que sean acá“, agregó, en referencia al Inter Miami, en donde son compañeros.

Luego, llegó el momento de los abrazos y las emociones con algunas leyendas del fútbol de ese país como Óscar ‘Maestro’ Tabárez, Diego Lugano, Diego Forlán, Diego Godín y Jorge Fucile, entre otros. Además, el abrazo final lo tuvo nuevamente con sus hijos y su esposa Sofía Balbi.

Por último, hubo un último gesto: uno de los arcos del estadio Centenario fue bautizado con el nombre de Luis Suárez. De esta forma, el delantero queda inmortalizado en el recinto en que deslumbró e hizo delirar con sus goles a los fanáticos uruguayos.