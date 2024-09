No fue buena la presentación de la Selección de Brasil en tierras guaraníes, donde perdió ante la Selección de Paraguay por la mínima diferencia y complicó sus chances de clasificar al próximo Mundial. Si bien aún se mantiene dentro del pelotón de aquellos seleccionados que sacarán el pasaje, los flojos rendimientos que vienen mostrando los comandados por Dorival Júnior hicieron que no solo los hinchas lo llenen de críticas.

A pesar de que en Curitiba derrotaron a Ecuador, finalizado el encuentro los torcedores despidieron con silbidos a la Canarinha. Allí, el entrenador de 62 años pidió paciencia por la falta del jogo bonito: “No va a suceder de la noche a la mañana, no tiene sentido crear ilusiones para los fanáticos, no vamos a montar un espectáculo de la noche a la mañana”, exclamó. Pero tras la derrota ante los comandados por Gustavo Alfaro, la prensa de su país pidió por su cabeza.

La derrota en el Defensores del Chaco caló hondo. Sobre todo después de que Dorival Júnior sostuviera que llegarían a la final de la próxima cita mundialista. Pero con el resultado adverso, el periodista Alexandre Alliatti, en su columna de Ge, el portal deportivo de Globo, fue contundente: “Un buen entrenador no basta para dirigir a Brasil. El puesto no requiere calidad: exige excepcionalidad. Por eso la Selección necesita un comandante extranjero porque en este momento no hay ningún entrenador brasileño de ese nivel”, enfatizó.

El cronista, con una caligrafía repleta de municiones, además de solicitarle a la Confederación Brasileña de Fútbol el cambio del entrenador, también se encargó de destacar las performances que tuvieron los antecesores al ex DT de São Paulo y Flamengo, quien está en el blanco de las críticas. “Veo dos nombres superiores a los demás (o al menos diferentes a los demás): Tite y Fernando Diniz. Curiosamente son los dos últimos entrenadores de la Selección (sin tener en cuenta el paso de Mano Menezes)”, apuntó.

Luego de cuestionar al oriundo de Araraquara, sus cañones fueron dirigidos hacia los miembros de la CBF, a quienes catalogó como los principales responsables de la crisis brasileña: “Los problemas comienzan en la CBF, pasan por el calendario y terminan en la precocidad con la que los talentos migran al exterior”, indicó. Pero siguió: “Mientras los clubes brasileños, ahora con los bolsillos llenos, empiezan a traer promesas globales aquí (en los casos, por ejemplo, de Carlos Alcaraz en Flamengo o Thiago Almada en Botafogo)”. Y completó: “Se trata de problemas estructurales que requieren reformas que requieren mucho tiempo. Y las reformas prolongadas requieren mucho trabajo: el fútbol brasileño no es muy bueno para ser paciente”.

Dorival Júnior, criticado por la prensa brasileña.

¿Qué dijo Dorival Júnior tras la derrota de Brasil ante Paraguay?

El entrenador de la Selección de Brasil fue muy autocrítico por el rendimiento de sus dirigidos en la caída frente a la Selección de Paraguay, que lo dejó con 10 unidades en la tabla de posiciones, un punto por encima de los guaraníes, que están ingresando en el repechaje de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Nos faltaron muchas cosas hoy. Soy responsable por eso y no quiero señalar a ningún jugador. No es simple, no es fácil, pero tenemos que intensificar el trabajo para que encontremos rápidamente ese camino”, expresó Dorival Júnior en la conferencia de prensa. Y añadió: “Nos perdimos mucho en el instante del gol y perdimos el primer tiempo sin aproximarnos a la portería del adversario. En 30 o 35 minutos haces poco. Poco atacamos, y pocas aproximaciones tuvimos a la portería de Paraguay. Pagamos un precio muy alto por eso”.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL