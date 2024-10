Una de las grandes sorpresas de esta doble fecha de Eliminatorias fue la ausencia de Adam Bareiro en la convocatoria de Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay. Lo llamativo fue que el delantero de River había formado parte de la nómina en la fecha FIFA de septiembre, pero también que se dijo que él había sido el que había tomado la decisión de quedarse en el Millonario para mejorar desde lo físico y comenzar a rendir mejor en el equipo de Marcelo Gallardo.

Esa decisión habría caído muy bien en River, sobre todo en el cuerpo técnico que destacó el compromiso del atacante paraguayo. Quien se refirió al tema también fue Gustavo Alfaro y dio detalles de la charla que tuvo con Bareiro y por qué tomó la decisión de no citarlo en una doble jornada en la que Paraguay se juega mucho ya que actualmente está en la octava posición, con posibilidades de terminar dentro de los clasificados, para eso debe ganarle a Venezuela el próximo martes. Cabe recordar que, en el inicio de esta doble jornada, la Albirroja igualó sin goles ante Ecuador en Quito.

¿Qué dijo Alfaro sobre su charla con Bareiro?

“Hablé con Adam en su momento. Hablamos cuando vino acá, también después en el periodo donde estamos teóricamente en pausa. Yo le decía que quiero tener su mejor versión y por qué razón no puedo tenerla y él me decía lo mismo. Me dijo que era por la cuestión física, que por el tema de la Copa América no pudo hacer pretemporada y que para él son clave desde lo físico y son esenciales para poder estar en su mejor forma física y futbolística”, afirmó Gustavo Alfaro en conferencia de prensa.

Bareiro lleva ocho partidos en River. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Hay jugadores que necesitan más que otros esas condiciones. Yo le dije que si él no tiene su mejor versión no le sirve ni a la Selección ni tampoco a River. Entonces yo necesito tu mejor versión y que juegues en River porque si no jugás en River también te va a costar. Le dije ´te doy un tiempo para trabajar, pero ojo, el lugar que uno deja vacío puede ser ocupado por otro, entonces mirá que acá nadie tiene el lugar asegurado. Cada convocatoria es una historia distinta. Entonces trabajá, porque quiero ver tu mejor versión y hasta que no tengas tu mejor versión no te vas a ganar el derecho para estar, tanto para vos como para todos los demás´”.