A pesar de que la presente temporada no ha sido buena para Julio Enciso, recibió el llamado del entrenador argentino Gustavo Alfaro para formar parte de la Selección de Paraguay con vistas a la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL. Y cuando todo parecía ser color de rosas, llegó una de las más grandes pesadillas que transitó el extremo de 20 años.

En la actualidad, Enciso se encuentra defendiendo la camiseta de Brighton & Hove Albion, equipo que disputa la Premier League inglesa, y cuando le tocó emprender el vuelo hacia Sudamérica llegó lo peor. “Me dolía la cabeza… Casi me muero, me desmayé en el avión. Estaba sin fuerzas, no comía ni dormía bien. En un momento me levanté para ir al baño y sentí que me caía”, relató el ex Libertad a través de Instagram Live.

Tras recordar lo ocurrido, donde no la pasó para nada bien, el extremo oriundo de Caaguazú sostuvo que “un hombre me agarró y me llevó hacia adelante. Me hizo tomar Coca-Cola y sopa japonesa y eso me hizo bien”. Lógicamente, su salud lo preocupó. Pero no fue el único, ya que también generó temor en el elenco guaraní como en su familia. Y si bien no pasó a mayores, tuvo que realizarse estudios.

Aún no está definido que Enciso pueda afrontar el compromiso de este jueves 10, donde Paraguay visite a Ecuador por la fecha 9 de las Eliminatorias CONMEBOL, ya que serán los médicos quienes lo determinarán. En el caso de que no reciba el visto bueno, deberá esperar al duelo frente a Venezuela, correspondiente al mismo certamen y que se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre.

Julio Enciso, figura de Paraguay. (Getty Images)

Los próximos partidos de Paraguay en las Eliminatorias CONMEBOL

Fecha 10 – Jueves 10 de octubre, 18:00, Ecuador vs. Paraguay

Fecha 11 – Martes 15 de octubre, 20:00, Paraguay vs. Venezuela

Tabla de posiciones en las Eliminatorias CONMEBOL