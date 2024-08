Luego de ganar la Copa América de Estados Unidos, que significó el bicampeonato continental, la Selección Argentina regresa a la competencia oficial en la fecha FIFA de septiembre, en la que se enfrentará a Chile en condición de local y a Colombia de visitante por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

De cara al primer compromiso, Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de Chile dio la lista con los 26 jugadores convocados, y la misma cuenta con varias novedades. Las primeras de ellas, son las ausencias de dos de las máximas figuras de la Roja, como lo son Alexis Sánchez y el arquero Claudio Bravo.

“Como se corroboró una lesión muscular, para liberarlo y tratar de que se recupere bien de la mejor manera, preferí no convocarlo y darle el tiempo para que se recupere bien para todo lo siguiente”, explicó Gareca en conferencia de prensa referido a la ausencia del flamante refuerzo de Udinese.

Alexis Sánchez no fue convocado por Gareca.

Y agregó respecto a la no convocatoria del arquero Claudio Bravo, alegando que se debe a que continúa sin club: “Mientras él estuvo en un club siempre estuvimos la intención de ver en qué estado estaba, pero en esta situación el panorama cambia, así lo hablamos y dejarlo tranquilo que él resuelva sobre lo que quiera hacer”, soltó.

Por otro lado, otra de las novedades dentro de la citación de Gareca, es la de la gran cantidad de jugadores provenientes del fútbol argentino. Es que, a los cuatro que participaron en la Copa América (Gabriel Arias, Paulo Díaz, Matías Catalán y Rodrigo Echeverrí), se sumaron otros tres de gran presente (Felipe Loyola, Williams Alarcón y Bruno Barticciotto).

Además, respecto a la convocatoria para el certamen continental disputado en Estados Unidos, también se destaca el regreso de Carlos Palacios, el delantero de Colo Colo, que estuvo en el radar de Boca en este mercado de pases, pero finalmente los equipos no llegaron a un acuerdo.

Los convocados de Chile para enfrentar a Argentina

Arqueros : Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea)

: Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea) Defensas : Gabriel Suazo (Toulouse), Paulo Díaz (River Plate), Guillermo Maripán (AS Mónaco), Matías Catalán (Talleres), Thomas Galdames (Krylya Sovetov Samara), Mauricio Isla (Colo Colo), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Felipe Loyola (Independiente), Eugenio Mena (U. Católica).

: Gabriel Suazo (Toulouse), Paulo Díaz (River Plate), Guillermo Maripán (AS Mónaco), Matías Catalán (Talleres), Thomas Galdames (Krylya Sovetov Samara), Mauricio Isla (Colo Colo), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Felipe Loyola (Independiente), Eugenio Mena (U. Católica). Volantes : Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Diego Valdés (América), Marcelino Núñez (Norwich), Williams Alarcón (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Claudio Baeza (Toluca).

: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Diego Valdés (América), Marcelino Núñez (Norwich), Williams Alarcón (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Claudio Baeza (Toluca). Delanteros: Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Ben Brereton (Southampton), Víctor Dávila (CSKA Moscú), Darío Osorio (Midtjylland), Carlos Palacios (Colo Colo), Jean Meneses (Vasco), Bruno Barticciotto (Talleres)

Ricardo Gareca palpitó el partido con Argentina

“La lógica es difícil en el fútbol, se tiene que salir a ganar en cualquier escenario, por historia y tómelo humildemente, lo que quiero es que se gane en todos los escenarios, no que se especule con diferentes observaciones. Veremos si esperamos en nuestro campo, apretamos arriba o en zona media, pero Chile debe salir a ganar. Lo que pensamos de estas dos fechas, es ganar los dos partidos, no estamos en situación para especular, esa mentalidad queremos para la selección. Los muchachos también tienen esa mentalidad, ya nos pusimos de acuerdo, más allá de las dificultades de los escenarios”, comenzó.

Y agregó: “Más allá de las ausencias de Argentina, ellos no van a cambiar. No lo han hecho cuando faltan sus figuras importantes, como Messi ahora. Son jugadores que Argentina tiene la obligación de ganar igual, es su mentalidad, no creo que cambien. Será difícil, complicado, como son todos los Argentina-Chile, se mantendrá ese matiz aunque ojalá con otro resultado”.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Chile?

En el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina recibirá a Chile en el Estadio Más Monumental el jueves 5 de septiembre desde las 21:00 horas. El encargado de impartir justicia, será el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará Carlos López.