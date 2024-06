El mediapunta del seleccionado francés no estará disponible para el duelo ante Polonia por la fecha 3 de la Euro 2024.

Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs Polonia por la Eurocopa 2024

La Selección de Francia jugará su último partido en la fase de grupos de la Eurocopa 2024 y buscará la clasificación como puntero de la zona D por encima de Austria y Países Bajos. En el Signal iduna Park, casa del Borussia Dortmund, los galos se enfrentarán con un seleccionado de Polonia que ya está eliminado del campeonato al haber perdido sus primeros dos encuentros.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps va con lo mejor disponible, incluyendo entre los titulares a Kylian Mbappé, quien regresa al once inicial luego de no encontrarse al 100% por la lesión en su nariz sufrida en el debut de la Euro. Sin embargo, el entrenador francés no contará con Antoine Griezmann, una de sus máximas figuras y referentes del plantel.

El motivo de la ausencia del mediapunta de Atlético Madrid se debe a una cuestión física, ya que arrastra fatiga de su temporada en el Colchonero y llegó con lo justo a la Euro 2024. En este campeonato europeo, Grizzi lleva disputados los 180 minutos de Francia (salió reemplazado en tiempo de descuento por Youssouff Fofana en el duelo ante Países Bajos) y no tuvo descanso, por lo que Deschamps prescindirá del “7” bravo.

Aís, ante Polonia, su lugar será ocupado por el joven extremo del PSG, Bradley Barcola y compartirá delantera con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé. Griezmann, en tanto, irá al banco de suplentes y descansará de cara a los octavos de final.

El once inicial de Francia

Didier Deschamps contará con el siguiente once inicial: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

El once inicial de Polonia

El entrenador de Polonia, Michal Probietz, y su seleccionado se despiden de la Euro 2024 con el siguiente once: Lukasz Skorupski; Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz, Jakub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Jakub Moder, Piotr Ziélinski, Nikola Zalewski; Sebastian Szymanski, Kacper Urbanski; y Robert Lewandowski.

¿Qué canal pasa Francia vs. Polonia por la Eurocopa?

Como ESPN pasará Países Bajos vs. Austria, Francia vs. Polonia tendrá transmisión en exclusiva de Star+ para toda Latinoamérica. Se podrá acceder al partido a partir de las 12:45 horas (Argentina), es decir 15 minutos antes de que inicie el encuentro.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Euro 2024