La Masía es considerada una de las fuentes de talento más grandes de la historia del fútbol mundial, de la cual surgieron futbolistas como Lionel Messi, Xavi y Andrés Iniesta o la nueva camada de estrellas del Barcelona: Lamine Yamal, Pedri y Gavi. Y fue justamente por el extremo de 17 años que el club blaugrana recibió una oferta de 200 millones de euros.

Así lo confirmó Joan Laporta en su nuevo programa: “El podcast del presidente Joan Laporta”, en el cual habló de temas como la decisión de Xavi, el fichaje de Haaland o la renovación de los Joao’s. “Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, de 200 millones de euros, y hemos dicho que no”, afirmó el mandamás culé.

Un par de semanas atrás se había reportado que dicha oferta había llegado desde tierras francesas, y más precisamente del gigante de dicho país, el Paris Saint-Germain. Hoy Laporta confirma los reportes y reconoce haber rechazado la propuesta de quien será rival de su Barcelona en los Cuartos de Final de la Champions League.

“Confiamos en el chico, en su proyección deportiva, y no tenemos la necesidad, al revés”, explica Laporta, quien también reconoció haber rechazado ofertas por otras joyas de la cantera blaugrana: “Hemos tenido ofertas por Alejandro Balde, Fermín, por Gavi, Pedri, De Jong, Araujo… Pero no los queremos vender. Solo con estos que te he dicho, estaríamos en una cifra de 1.000 millones de ingresos”, declaró.

La venta de Yamal hubiera sido la segunda más importante en la historia del Barcelona

Está claro que de un tiempo a esta parte el dinero que se mueve en el mundo fútbol ha crecido exponencialmente, y con ello el valor de los futbolistas. Aún así, los 200 millones que pretendía pagar el PSG por Lamine Yamal hubieran significado una venta histórica para el FC Barcelona.

Y es que hubiera sido la segunda venta más onerosa en la historia del club, sólo superada por otra venta al PSG: la de Neymar en 2017. El astro brasileño se marchó a la capital francesa por 222 millones de euros en aquel mercado. Curiosamente, ese dinero fue el que el Barcelona administró de mala manera y por el cual hoy se encuentra intentando salir de una crisis económica.

LAS 10 VENTAS MÁS GRANDES EN LA HISTORIA DEL BARCELONA

Neymar Jr a PSG (2017) – €222,000,000 Arthur a Juventus (2020) – €80,600,000 Figo a Real Madrid (2000) – €60,000,000 Paulinho a Guangzhou Evergrande (2018) – €43,000,000 Alexis Sánchez a Arsenal (2014) – €42,500,000 Malcom a Zenit (2019) – 41,500,000 Cillessen a Valencia (2019) – 35,000,000 Cesc Fábregas a Chelsea (2014) – 33,000,000 Semedo a Wolverhamphton (2020) – 32,000,000 Yerry Mina a Everton (2019) – 30,200,000

La estrategia de Laporta para acomodar las finanzas del Barça

El Presidente del Barcelona aclaró que la forma en la que el club logrará acomodar los libros de cuentas se sustenta en la importancia de la cantera. “Nuestra prioridad es confiar en el equipo que tenemos ahora, no queremos fichar jugadores que puedan distorsionar nuestra armonía”, explicó.

También afirmó que lo peor de la crisis ya pasó y que el club se encuentra en camino de regreso a ser la potencia que supo ser: “Estamos en un proceso de recuperación económica y viendo ya el final del túnel”, fueron sus palabras exactas en el podcast.

Esto implica que el Barcelona se verá bastante similar al equipo que vemos hoy en campo durante la Temporada 2024/25, al menos en cuanto a los futbolistas que vestirán la camiseta. “Habrá movimientos pero no preveo grandes fichajes, sólo jugadores de equipo. Este el modelo Barça, un modelo único de entender el fútbol y jugarlo, no lo cambiaremos. Solo llegarán jugadores contrastados”, cerró.