El próximo viernes 25 de marzo, la Selección Argentina recibirá en el estadio Antonio Vespucio Liberti a su par de Venezuela, en lo que será la penúltima jornada correspondiente a las Eliminatorias CONMEBOL. Y en la cabeza de Scaloni, aparecen algunos nombres que podrían meterse en la convocatoria.

De cara a lo que será Qatar 2022, el entrenador del combinado nacional sabe que no puede concurrir solamente con Lautaro Martínez como único goleador, por lo que analiza diferentes variantes para encontrar un posible sustituto del Toro, ya que no quieren ni siquiera que se resfríe.

Y bajo esta búsqueda que tiene Scaloni, aparece Giovanni Simeone. El hijo del Cholo volvió a ser vital en Hellas Verona, donde convirtió por triplicado en el triunfo por 3-1 ante Venezia y le mete muchísima presión al DT de la Selección Argentina.

Simeone sabe que la tiene complicada, ya que el DT de la Albiceleste prioriza a Julián Álvarez, pero no deja de ilusionarse.

Y así lo remarcó en diálogo con Diario AS: “Estaba seguro que la parte importante era la lista final, estaba ilusionado porque me siento parte del grupo y del radar de la Selección y quiero estar de nuevo. Me da más motivación todo lo que pasó, estoy ahí, estoy cerca, eso me motiva. El otro día Scaloni dijo: ‘Hay uno solo seguro para el Mundial de Qatar, ya saben cuál es, los demás a pedalear’, así que yo estoy pedaleando, je. Si llego, llego, yo me preparo”. ¿Tendrá su chance?