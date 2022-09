Tras la doble fecha de amistosos en donde Lionel Messi demostró, una vez más, la importancia que tiene para el éxito del plantel argentino, en el cuerpo técnico de Scaloni piensan en el Mundial mientras que el 10 debe volver a concentrarse en el PSG y todo lo que tendrá por delante.

Una realidad que, por más que sea inevitable, no deja de traer intranquilidad en la Selección Argentina ya que el cambió de calendario que generó Qatar y la negativa de las federaciones UEFA puede terminar siendo un problema por lo apretadas que quedaron las competencias y el daño que esto puede generar en el físico de los jugadores.

Teniendo en cuenta que el primer semestre debe quedar prácticamente terminado antes del Mundial, un mes antes de lo normal, la Ligue 1 y la Champions League terminarán su competencia en el 2022 durante octubre y la primera semana de noviembre. Es decir, se jugarán aproximadamente doce partidos más.

De esta manera, teniendo en cuenta que en 46 días los jugadores se marcharan a sus selecciones, Lionel Messi tendrá un ciclo agitado entre la liga de Francia y la UEFA Champions League con dos partidos por semana ya que PSG tendrá una participación cada tres días sin excepción.

Un presente de Messi como titular indiscutido del PSG

Una racha por la cual Lionel Scaloni y toda la Argentina desea que Galtier haga una rotación en el once que le permita parar al capital de la celeste y blanca. Algo que no parece viable ya que, hasta el momento, el DT lo puso como titular en los once partidos que jugó PSG y solamente lo reemplazó en tres de ellos a falta de cinco minutos para el final.