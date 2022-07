Idas y vueltas. Rumores. Posibles reemplazantes. Nombres. Los últimos meses de Mauricio Pochettino en el PSG fueron muy movidos, pero finalmente terminaron decantando en lo que todos predecían: su salida del mando. Por eso, tras despedirse oficialmente de los jugadores, el DT publicó en Instagram una serie de fotos con un texto y un detalle que generó revuelo en Francia.

"Quiero desearles a todo el PSG lo mejor para el futuro: los propietarios, la directiva, los jugadores, todo el personal y los seguidores. A Nasser, quiero agradecerle por darme la oportunidad de ser parte de la familia PSG nuevamente", comenzó Poche.

Además, agregó: "Disfrutamos de momentos increíbles y grandes victorias todos juntos y, como cuerpo técnico, con cada experiencia siempre tomamos aprendizajes para avanzar en nuestra evolución hacia el futuro". Y cerró: "Estamos orgullosos de terminar como campeones de liga en un club que ha significado mucho para mí y mi familia, desde mi etapa como jugador y capitán, y ahora como entrenador". Hasta allí todo normal, pero un detalle en las fotos fue el problema.

Pochettino se despidió del PSG en Instagram: el detalle que genera revuelo en Francia

Junto al texto anteriormente citado, el ex DT del PSG publicó nueve fotos. Desde los entrenamientos, hasta una con el presidente del club y hasta una imagen de cuando era futbolista del equipo Parisino. Neymar, Di María, Mbappé, Verrati, Paredes, todos menos uno. Sí, Lionel Messi no aparece en ninguna de las fotos. Ahora, dos lecturas aparecen en Europa: la relación no era la mejor entre ellos o simplemente fue una casualidad.

+El posteo del revuelo