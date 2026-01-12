A cinco meses del inicio del Mundial, cómo puede afectarle a Mastantuono la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Real Madrid enfrentó a Barcelona el pasado domingo por la final de la Supercopa de España. Los catalanes se impusieron por 3 a 2 y gritaron campeón. La caída en el clásico trajo secuelas para el Merengue: este lunes, el club hizo oficial la salida de Xabi Alonso como entrenador y, pocos minutos después, informaron que Álvaro Arbeloa será su reemplazante.

Franco Mastantuono puede sufrir las consecuencias de este cambio. El argentino fue un pedido expreso de Xabi Alonso. Inclusive él mismo se encargó de levantar el teléfono para hablar con quien por entonces era jugador de River Plate para hacerle saber que lo quería.

Con Paris Saint Germain de por medio, aquel llamado de Xabi Alonso fue determinante para que Franco Mastantuono se incline por Real Madrid. El conjunto de la capital española desembolsó una cifra cercana a los 63 millones de euros, de los cuales 45 fueron directamente a las arcas de River- en lo que fue la gran apuesta del mercado de pases de mediados de 2025.

Mastantuono, pendiente del Madrid y del Mundial

Para Franco Mastantuono los desafíos son claros en este 2026: uno de ellos es afianzarse como titular en Real Madrid, ganar rodaje y tener buenas actuaciones. El otro es ser convocado por Lionel Scaloni para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para eso será sumamente importante que juegue en su club. Por tal motivo, será importante seguir el día a día del Merengue para ver si Arbeloa lo tiene alto en la consideración o si jugará pocos minutos.

Xabi Alonso y la debilidad por Mastantuono

En septiembre de 2025, Xabi Alonso dialogó con la prensa en conferencia y al ser consultado por Franco Mastantuono se deshizo en elogios: “Franco tiene muchísimas cosas buenas. Es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco… acaba de cumplir 18 años y ha llegado a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande. La adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es“.

Además, agregó: “Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía y ese gen competitivo son algo fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego y estoy muy contento de que él lo haya traído. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo”.

Mastantuono y Xabi Alonso.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

A mediados de 2025, Franco Mastantuono dejó River para pasar a Real Madrid, que recién pudo contar oficialmente con él a partir del 14 de agosto, cuando el oriundo de Azul cumplió 18 años. Desde su arribo al conjunto de la capital española, el surgido en el Millonario acumula 780 minutos distribuidos en 17 partidos en los que marcó un gol y brindó una asistencia.

