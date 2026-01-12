Es tendencia:
Real Madrid

Tras la salida de Xabi Alonso, Real Madrid oficializó a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador

Con un comunicado oficial, el Merengue presentó a su entrenador para la segunda parte de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Álvaro Arbeloa será el nuevo DT de Real Madrid.
La derrota ante Barcelona por la Supercopa de España caló hondo en Real Madrid, ya que menos de 24 horas después de este encuentro el club informó la destitución de Xabi Alonso como entrenador principal tras media temporada al mando del equipo.

Minutos después de dar a conocer esta noticia, en sus redes sociales el Merengue comunicó que el reemplazante será Álvaro Arbeloa, el ex jugador de la institución y que se desempeñaba como entrenador del Real Madrid Castilla desde junio del año pasado.

Así presentó Real Madrid a Arbeloa como su nuevo entrenador

El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. 

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.

En síntesis

  • Real Madrid destituyó a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa de España.
  • Álvaro Arbeloa fue nombrado nuevo entrenador principal tras dirigir al Castilla desde junio de 2025.
  • El nuevo técnico del Merengue ganó 8 títulos como jugador del club entre 2009 y 2016.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

