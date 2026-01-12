Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa ante Barcelona: los detalles

Bombazo en la Casa Blanca. Menos de 24 horas después de haber caído en la final de la Supercopa ante Barcelona, Real Madrid dio un giro de timón absoluto: oficializó este lunes la salida de Xabi Alonso como director técnico del equipo, interrumpiendo un proceso que apenas llevaba media temporada de rodaje.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo“, expresa el club mediante un comunicado oficial, que continúa: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa“.

La etapa de Alonso en el Bernabéu culmina mucho antes de lo proyectado. El entrenador, que había llegado con la difícil misión de suceder a Carlo Ancelotti tras su éxito en Alemania, permaneció en el cargo 232 días, dirigiendo un total de 34 encuentros, con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Esto representa apenas el 20 por ciento del contrato que había firmado originalmente, el cual se extendía hasta 2028.

Si bien el equipo marcha segundo en LaLiga (a cuatro unidades del líder Barcelona) y se ubica séptimo en la Champions League, clasificando a octavos de final, el funcionamiento colectivo nunca terminó de convencer en la capital española.

Igualmente, todo hacía creer que Alonso había encontrado el rumbo en las últimas semanas, en las cuales acumuló cinco victorias consecutivas. Sin embargo, la caída en la final de la Supercopa le hizo retroceder casilleros nuevamente y funcionó como el detonante definitivo para un ciclo que, meses atrás, ya había estado bajo evaluación partido a partido.

Interinato hasta hallar el sucesor

Ante la vacante, el Real Madrid se movió rápido para cubrir el puesto, al menos de forma momentánea. Álvaro Arbeloa, ídolo del club como jugador y ahora entrenador en las inferiores, asumirá la conducción técnica de manera interina. Mientras tanto, la cúpula dirigencial encabezada por Florentino Pérez iniciará la búsqueda del sucesor definitivo.

