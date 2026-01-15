Atlético de Madrid ubica a Giuliano Simeone al mismo nivel que Julián Alvarez

Giuliano Simeone dejó bien atrás los comentarios que se escuchaban en España sobre que solo jugaba en el Atlético de Madrid por ser hijo del Cholo. Luego de haber sido incluido en la Selección Argentina que disputó el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, el futbolista se sumó al Colchonero y demostró que estaba a la altura.

Incluso, gracias a su rendimiento se convirtió en uno de los puestos fijos en cada convocatoria de Lionel Scaloni para los compromisos de la Selección Argentina durante 2025 (tanto para las últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas como para los amistosos de preparación para el Mundial, salvo el viaje a Angola a donde no se lo incluyó por no poseer de la vacuna contra la fiebre amarilla).

Y es más, Giuliano Simeone ya está considerado como uno de los 19 o 20 que tienen un pasaje reservado para representar a la Albiceleste en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Todo porque, claro está, nunca dejó de ser una pieza indispensable en el esquema de su padre durante los compromisos que afrontó por LaLiga y la Champions League, principalmente.

Y tanto es así, que la dirigencia del Atleti se adelantó para hacerle un ofrecimiento que garantice su permanencia hasta, por lo menos, el 2030. De esta manera lo reportaron varios medios de comunicación españoles que, además, añaden que la cláusula de rescisión es de 500 millones de euros. Es decir, aquel club que quiera llevárselo, tendrá que depositar esa suma en la cuenta del elenco rojiblanco.

Los números de Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid

Giuliano Simeone, que antes de encontrar continuidad en el Atlético de Madrid estuvo a préstamo en Alavés (16 partidos) y Real Zaragoza (37), ya acumula 78 partidos con la camiseta del equipo colchonero. En ese periodo cosechó 8 tantos y 16 asistencias. Por cierto, formó parte del once inicial en 64 de esos 78 compromisos.

El Atlético de Madrid depositó la misma confianza en Julián Alvarez

La conclusión que deja esta operación ya concretada por parte de Atlético de Madrid, es que las autoridades ubican a Giuliano Simeone al mismo nivel que Julián Alvarez. Es que el exdelantero de River, cuando desembarcó en el Estadio Metropolitano a mediados del 2024, firmó un contrato que vence el 30 de junio del 2030 y que incluye una cláusula de salida de 500 millones.

