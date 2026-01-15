Enzo Fernández es capitán y figura en el Chelsea, lo que hace que sea visto como una opción en cada mercado de pases por la élite de la élite del Fútbol Europeo. Es decir, no hay dudas de que el club inglés es uno de los más grandes de la Premier League, del Viejo Continente y del mundo, pero hay instituciones que por historia o por actualidad económica y deportiva se ubican por encima.

Uno de esos ejemplos es el París Saint-Germain, que tras romper su maleficio internacional al consagrarse en la UEFA Champions League de la temporada 2024/2025 (consiguiendo uno de los marcadores más abultados en una Final con el 5 a 0 al Inter de Milán) se mantiene como el máximo candidato para repetir el título a nivel continental.

Además, es sabido que por los capitales qataríes que lo respaldan puede ofrecer cifras casi imposibles de igualar, incluso para clubes como el Chelsea (a pesar de contar con las inversiones del empresario estadounidense Todd Boehly). De hecho, gracias a ese recurso contó con estrellas como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y más atrás Ronaldinho, Zlatan Ibahimovic, David Beckham, entre otros.

Y al parecer, de acuerdo a L’Equipe, la directiva del PSG, en pos de renovar su mediocampo, tiene anotado el nombre de Enzo Fernández, para que se suma de cara a la temporada 2026/2027. Con lo cual, el ex River podría pegar el salto a la Ligue 1 una vez terminada su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, hace rato se habla de que Enzo también es bien visto en el Real Madrid. La Casa Blanca, en plena crisis por lo que fue la última parte del proceso de Carlo Ancelotti y el corto ciclo de Xabi Alonso, lo tiene como una alternativa para mejorar el funcionamiento en una zona del esquema bastante cuestionada desde la salida de Tony Kroos.

El contrato de Enzo Fernández en el Chelsea

Enzo Fernández llegó al Chelsea después de jugar solo 6 meses en el Benfica. Fue después de su participación destacada en la Copa del Mundo de Qatar 2022 que ganó con la Selección Argentina. En ese entonces, apenas iniciado el 2023, el oriundo de San Martín (Provincia de Buenos Aires) aterrizó en Stamford Bridge por un contrato que lo ató hasta mediados del 2032.

Publicidad

Publicidad

ver también El partido que preparan Argentina y España en Qatar un día antes de la Finalissima

ver también La Premier League busca juntar a Julián Alvarez con otra estrella de la Selección Argentina

En síntesis

Enzo Fernández es objetivo del PSG para la temporada 2026/2027 según L’Equipe.

Real Madrid también evalúa su fichaje tras los ciclos de Ancelotti y Xabi Alonso.

El mediocampista tiene contrato vigente con el Chelsea hasta mediados del 2032.