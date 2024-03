Valentín Barco empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol europeo. Ya debutó en Brighton cuando jugó por la FA Cup ante Wolverhampton y ocupó el banco de suplentes en el último partido ante Fulham por Premier League. Pero este presente en Inglaterra se puede ver afectado por un interés del Chelsea por su técnico Roberto de Zerbi.

Es que el italiano está siendo bien considerado en el fútbol europeo. Su buen trabajo en las Gaviotas llevó a que clubes como FC Barcelona o Liverpool se interesen en sus servicios para la próxima temporada, debido a las futuras salidas de Xavi Hernández y Jürgen Klopp, respectivamente.

Ahora, según informa el diario The Guardian, Chelsea lo sumó a su lista de candidatos a entrenador en caso de prescindir de los servicios de Mauricio Pochettino. El argentino está en la cuerda floja y sólo lo salvará una clasificación a una copa europea para la próxima temporada.

Chelsea se suma a la lista de equipos que pretenden a Roberto de Zerbi

La intención de Chelsea es tener un técnico a largo plazo, que sea la cabeza de un grupo que empieza a tener algunos nombres importantes como base: Enzo Fernández y Cole Palmer, por citar algunos. Pochettino está siendo cuestionado por algunos resultados, sobre todo, desde la derrota ante Liverpool en la final de la Carabao Cup.

Las críticas al ex técnico de Tottenham y PSG lo ponen contra las cuerdas. El citado medio inglés puso a Roberto de Zerbi como uno de los candidatos a dirigir Chelsea a partir de la próxima temporada. Su continuidad en Brighton no está garantizada.

No es el único nombre en la lista de los ‘Blues’. Anteriormente, el Daily Mail mencionó a Rúben Amorim, actualmente entrenador de Sporting CP, mismo que también menciona The Guardian. Por lo pronto, el italiano sigue sumando pretendientes, lo que compromete el futuro de Valentín Barco.

Su futuro en Brighton no está confirmado. Si bien tiene contrato hasta junio de 2026, pero ante tanto interés de varios clubes de Europa hay dudas sobre su futuro. “Sólo tengo en la cabeza al Brighton. No he decidido nada y tengo contrato aquí (…) Me gustaría terminar la temporada de la mejor manera con nuestros jugadores jóvenes. Mi atención está en Brighton, al 100 por ciento“, supo decir en su última rueda de prensa.

Chelsea se vuelve a meter en el futuro de Valentín Barco: ¿Cómo lo afectaría una salida de Roberto de Zerbi?

Para el Colo, la salida de su actual técnico puede representar un contratiempo en su desarrollo en el fútbol europeo. De Zerbi, poco a poco, empieza a conocer por completo todas las cualidades que le puede aportar a su equipo.

Un cambio de técnico prematuro para el ex Boca obligará a que el nuevo técnico tenga que conocerlo y, de ahí, tomar una decisión sobre si lo utilizará o no en el futuro en su equipo. Brighton confía en Barco, pero la continuidad del entrenador italiano empieza a ser un factor.

Además, Chelsea vuelve a meterse en su futuro, tal como sucedió a fines de 2023. El consorcio BlueCo., dueño del conjunto inglés, pensó en la llegada de Barco para que se una a Racing de Estrasburgo, uno de sus clubes, lo que podría darle el salto a Stamford Bridge en un futuro. Al final, esto no trascendió.