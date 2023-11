El Sevilla no pasa un buen momento futbolístico y el vestuario está cada vez peor. La eliminación de la Champions League en fase de grupos fue un golpe durísimo para el equipo español, que tampoco reacciona en LaLiga y está a 4 puntos de la zona de descenso. Como si fuera poco, Marcos Acuña y Rafa Mir casi terminan a las piñas en los pasillos del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Según informó la prensa española, el Huevo se puso a discutir con el delantero cuando se dirigían a la zona de vestuarios tras la derrota. La pelea verbal fue subiendo la temperatura y casi se van a las manos, pero quienes se encontraban allí intervinieron a tiempo.

Aseguran que Mir ya venía buscando una salida del conjunto blanquirrojo y la pelea con el argentino sería el detonante para pegar el portazo en el próximo mercado de pases. Acuña, que hace poco había protagonizado un cruce con un simpatizante, se expresó en sus redes sociales.

La historia que subió Acuña

Minutos después del altercado y desde el vestuario, el lateral izquierdo se pronunció en sus redes sociales: “En las buenas están todos, pero cuando las cosas queman muy pocos lo hacen. Hasta el final siempre, pase lo que pase”. ¿Para quién fue el palito?

En principio, muchos interpretaron que las palabras del ex-Ferro apuntaban contra la afición del club. Sin embargo, una vez dada a conocer la discusión con Rafa Mir, el panorama cambió por completo. Pésimo momento para el Sevilla.

El cruce que había tenido Acuña con un hincha

A mediados de noviembre, luego de un empate tras el derbi ante Betis, Acuña protagonizó un particular momento con un simpatizante que estaba enojado. “¿Por qué nos insultas? ¿Por qué nos insultas? ¿Querés venir y ponerte la camiseta vos?”, preguntó el Huevo. “Yo vengo aquí todos los días y pago 1400 euros”, devolvió el aficionado. “¿Y la culpa es mía? Yo no insulto a nadie. No se escondan cuando nos insultan”, cerró el argentino.

La increíble derrota del Sevilla

La eliminación de la Champions League no dolió solo por el resultado, sino también por las formas. El local ganaba 2 a 0 con goles de Sergio Ramos y En-Nesyri, pero la expulsión de Lucas Ocampos por segunda amarilla a los 66′ marcó un quiebre en el partido.

Un minuto después de la roja para el ex-River, Ismael Saibari descontó para el PSV. A los 81′, Nemanja Gudelj, en contra, puso el 2-2. La victoria del conjunto neerlandés llegó a los 92′ gracias al gol de Ricardo Pepi. Insólito por donde se lo analice.

En la última fecha, deberán jugar mano a mano con Lens para intentar meterse en la Europa League.