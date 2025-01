El último pedido de Valentín Barco en Sevilla, confirmado por su DT

En Sevilla es cosa juzgada la salida de Valentín Barco, pues ya se tomó la decisión de rescindir el contrato de cesión con Brighton, equipo dueño de su ficha que por otra parte ya tiene acordado un nuevo préstamo, sumando esta vez una opción de compra, con Porto.

Mientras se espera el anunció oficial de su llegada al equipo portugués como refuerzo, el argentino volvió a entrenarse este viernes a las órdenes de Javier García Pimienta, situación que aprovechó para hacer un último pedido al equipo del Nervión que el propio entrenador se encargó de revelar y que termina de confirmar que está transitando sus últimas horas en el club.

“El chico nos ha pedido no ir convocado”, expresó el director técnico haciendo referencia al partido que Sevilla disputará mañana ante Almería en el Power Horse Stadium, por los treintaidosavos de final de la Copa del Rey, competencia en la que justamente sumó sus últimos minutos como sevillista, el 5 de diciembre ante Olot.

“Valentín Barco no va a venir convocado, pero va a seguir entrenando con nosotros porque las cosas, hasta que no se acaban de hacer, no se puede decir nada. Hablamos de un jugador que no tiene los minutos que esperaba y que solicita salir”, profundizó García Pimienta.

Barco no será convocado para el duelo ante Almería.

“Es un chico con mucha calidad, pero debo tener en cuenta tanto situaciones ofensivas como defensivas. Ahí creo que hay compañeros que han aportado más al equipo. No tengo nada en contra del chico, insisto en que creo que tiene mucha calidad y le va a ir muy bien“, agregó para empezar a despedirlo.

García Pimienta no se decide a buscar reemplazo para Barco

La inminente salida de Valentín Barco no supone que el entrenador esté esperando la llegada de un futbolista que pueda desempeñarse por banda izquierda como prioridad en el mercado. Por el contrario, destacó que solo será necesario si se da con un jugador que mejore considerablemente las alternativas que ya tiene en el plantel.

“Si Valentín acaba saliendo y encontramos a un lateral que mejore a Pedrosa y a Kike Salas, que también puede jugar de central porque es su posición, perfecto. Si no les va a mejorar, tiraremos del filial con Hormigo y Oso para que nos ayuden de manera puntual”, explicó.

Reencuentro con un ex Boca

Siendo tan favorables las condiciones que ofrecen desde Portugal para hacerse de la cesión de Valentín Barco, es muy probable que el jugador pueda reencontrarse entonces con un excompañero en Boca como Alan Varela, quien viene destacándose en Porto. Otro argentino con el que tendrá oportunidad de compartir plantel es Nehuén Pérez, quien ya ha sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina y que pese a desempeñarse como zaguero central, también puede jugar como lateral por izquierda.

