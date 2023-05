Con Manchester City e Inter en la final de la UEFA Champions League en donde ambos equipos tienen protagonistas principales a futbolistas argentinos, en la final de la Europa League también se dará el caso de una rivalidad entre compatriotas, por lo que mínimo habrá un campeón albiceleste en cada una de estas competencias.

En el caso de la Liga de Campeones, los representantes serán Lautaro Martínez y Joaquín Correa por un lado y Julián Álvarez por el otro, mientras que en Europa League al ser la Roma uno de ellos encontramos a Paulo Dybala y como rival el club dirigido por José Mourinho enfrentará en la final a Sevilla, que tiene como futbolistas argentinos a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Erik Lamela, Alejandro Gómez y Lucas Ocampos.

En el duelo que determinó el avance de la “Loba” a la final, Dybala no vio minutos debido a que Mou optó por usar un sistema ultra ofensivo y no atacar a Bayer Leverkusen, quien dominó duramente el partido pero no rompió el cero de Roma. Al haber ganado como local en la ida por a 1 a 0 en el Stadio Olímpico, el 0 a 0 en Alemania les bastó a los de la “Joya” y al DT portugués para meterse en la final que se diputará en el Púskas Arena de Hungría el próximo 31 de mayo.

Por el lado de Sevilla, luego de un mano a mano intenso ante Juventus que también tuvo presencia argentina con Leandro Paredes y Ángel Di María, finalmente fue el máximo ganador del certamen en sí el que logró clasificar a la final gracias al gol de Erik Lamela en el tiempo suplementario, ya que durante los 180 minutos se dieron dos empates 1 a 1. Así, los de Andalucía se suman a una nueva final y enfrentarán la Roma en menos de dos semanas. Para el partido definitorio no estará presente el “Huevo” Acuña en cuanto a representantes argentinos ya que fue expulsado.

De esta manera, tanto en Champions como en Europa League habrá de mínima un campeón argentino por competición. De yapa, en la Conference League también, ya que en el duelo entre West Ham y Fiorentina que se dará en la final del tercer certamen continental tendrá a Manuel Lanzini en el plantel inglés (aunque juega poco y nada en los Hammers) y a Nicolás González en el club italiano, autor de un doblete en las semis para enviar a la Fiore a la final. Coronados de gloria.