Las repercusiones por la polémica que se desató en el partido que el Inter de Milán le ganó a la Juventus 3 a 2 el último fin de semana en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro por la Serie A no paran. Resulta que en el minuto 42, con el marcador 1-1, el árbitro mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor de la Juve, Pierre Kalulu, por una presunta falta sobre Alessandro Bastoni.

Pero en el momento que la transmisión oficial repasó las imágenes de la secuencia en cuestión, se vio que el futbolista nerazzurro simuló una infracción, lo cual generó un fuerte debate en Italia a raíz de la intervención del VAR en dicho encuentro. De igual modo, la controversia no terminó ahí ni mucho menos. Continúo con las declaraciones posteriores de los protagonistas.

Como con la de Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán, que en conferencia de prensa, intentó apagar el fuego con nafta al comparar la secuencia de Kalulu con Bastoni con la ‘Mano de Dios’, el primero de los dos goles que Diego Maradona le convirtió a Inglaterra en el Estadio Azteca por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de México 1986.

“Todos los domingos hay un caso como este, desde que Maradona marcó un gol con la mano y nadie le ha dicho nada”, comentó el estratega del conjunto milanés. Claro, lo que menos pensó fue que al citar al Pelusa iba a aumentar la tensión, primero con los hinchas del Napoli, que lo llenaron de comentarios en redes sociales, y después con Diego Junior, quien le salió al cruce.

“Lo que pasó no tiene nada que ver con su gol. Chivu debería enjuagarse la boca cuando habla de mi padre. Como jugador, si hubiera hecho aunque fuera el 1% de lo que hizo mi padre, lo habría aceptado, pero ese no es el caso”, lanzó Diego Maradona Junior, el hijo napolitano de la leyenda de la Selección Argentina.

Pedro Pasculli defendió a Diego Maradona ante el comentario de Cristian Chivu

Pedro Pasculli, compañero de Diego Maradona en la Selección Argentina que fue campeona en México 86 y que está establecido hace años en Italia, opinó respecto a los dichos de Cristian Chivu: “No tiene derecho a hablar del Dios del fútbol. Con todos los respetos, fue un gran jugador y ahora empieza su carrera como técnico, pero no puede ni nombrar a Diego Maradona”.

En esa misma línea, el autor del gol vs. Uruguay en los Octavos de Final, en diálogo con TuttoMercato, amplió: ”Lo que hizo Diego en aquel Mundial, con la mano, fue una pillería de futbolista. No es como el que se tira al suelo, hace teatro, mira al árbitro y golpea el césped con las manos. Si Maradona jugara hoy, le pitarían 4-5 penaltis por partido. Aquello fue una pillería, como tantas en el fútbol. Puede pasar; a mí también me ha tocado tirarme. Pero no hay comparación”.

