Nico Paz se llevó la nota más alta vs. AC Milan y sigue sumando puntos en la Selección Argentina

El Como 1907 le arrebató un punto al AC Milan en su visita al Estadio Giuseppe Meazza de San Siro gracias, principalmente, a Nico Paz, que estuvo rápido para interceptar un pase de Mike Maignan en el fondo, controlar y definir directo al arco para poner el 1 a 0, resultado que le sirvió al elenco de Cesc Fábregas para aguantar a un Rossonero que alcanzó la igualdad mediante Rafael Leao.

Con respecto a la producción del jugador de la Selección Argentina, medios de comunicación de Italia lo calificaron con la nota más alta de su equipo. Por ejemplo, Sport Media Set le aprobó con un 6,5, mientras que La Gazzetta dello Sport lo hizo con un 7.

”Nico Paz (7) fue bueno aprovechando el error de Maignan (4). Tuvo poco que hacer, pero se mostró frío cuando Maignan hizo lo que nadie esperaba de él, colocándolo increíblemente mal y poniéndolo solo contra uno. El argentino agradeció el homenaje y metió el balón por debajo del francés”, describió el último periódico citado.

Por su parte, el portal partidario Sempre Milan, publicó: ”El episodio que determinó el primer tiempo fue un error garrafal de Mike Maignan: el portero rossoneri perdió un pase básico y sin querer le pasó el balón a Nico Paz, quien le agradeció y marcó la ventaja del Como”.

Por su parte, en España no pasó desapercibido el protagonismo del jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife, puesto que está todo dado para que regrese al Real Madrid a mediados del 2026. ”Nico Paz dinamita la Serie A. El encuentro terminó en un empate justo por lo mostrado por ambos equipos, aunque con sensaciones distintas: el Como se mantiene en la zona europea, mientras el Milan queda a siete puntos del líder, el Inter”, exhibió el diario AS.

Nico Paz, con un pie y medio en el Mundial 2026

Está todo dado para que Nico Paz sea parte de la lista de convocados de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque más allá de que Lionel Scaloni lo tuvo en cuenta en sus citaciones en 2025, el futbolista sustenta el lugar que le dieron en la Albiceleste con su presente en el Como 1907.

Asimismo, es casi un hecho que también dirá presente en la Finalissima que se jugará ante España el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar.

