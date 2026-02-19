Como Nico Paz y Alejandro Garnacho: Argentina le ”roba” otro europibe a España

Se suma un nuevo caso de un jugador nacido lejos del territorio argentino que prefiere vestir la camiseta albiceleste. Al antecedente de Nico Paz, Alejandro Garnacho, José Alberto Castelau o Can Armando Guner (los primeros tres nacidos en España y el último en Alemania), entre otros, el que se añade ahora es Mauro Del Castillo, nacido en Madrid, pero de padre argentino, que se incorporará a la Selección Argentina Sub 16.

Resulta que Facundo Quiroga, técnico de la división juvenil del combinado argentino, citó por primera vez al arquero que forma parte del Cadete B del Real Madrid. Esta convocatoria, como algunas de las otras mencionadas, generó repercusión en la Península Ibérica, porque el jugador en cuestión fue convocado por España para su elenco Sub 15.

Mauro Del Castillo Mustafá (guardameta como su padre que atajó en Argentino de Quilmes) nació el 2 de febrero del 2011 en la capital española y se sumó en 2024 a las divisiones inferiores de la Casa Blanca procedente del Rayo Vallecano. Es el único convocado del exterior y desde esta semana ya trabaja en el predio de la AFA en Ezeiza.

Mauro Del Castillo junto a sus compañeros de la Selección de España Sub 15. Foto: Instagram de Mauro Del Castillo.

La alarma saltó en la cantera del Real Madrid

En España la noticia se trata con un foco absolutamente diferente. Es que, al ser ya varios los casos, no lo toman con tanta simpatía. De hecho, Mundo Deportivo expone que La Fábrica (así se le llama a las divisiones inferiores del Real Madrid) está presenciando cómo varias de sus promesas deciden representar a otros países a pesar de haber nacido en España y de haber jugado en sus categorías base.

ver también Nico Paz se llevó la nota más alta vs. AC Milan y sigue sumando puntos en la Selección Argentina

ver también Primer plazo de recuperación de Lautaro Martínez con el objetivo puesto en la Finalissima

Mauro del Castillo es simplemente el último ejemplo de una lista que no solo registra antecedentes de futbolistas que se inclinan por Argentina. De hecho, Del Castillo tiene un compañero en el Cadete B, Gorka Abascal, quien, también tras debutar con La Rojita el pasado noviembre, decidió finalmente jugar con la Selección de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Incluso, diferentes portales también destacan otros casos como el del defensor central Edu Valentín, que ya ejerce como capitán en Rumania, o el de Leo Lemaitre, que optó por la opción de la Selección de Francia, más allá de su paso por las canchas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol.