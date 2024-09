Cristiano Ronaldo fue lapidario con el Manchester United de Garnacho y Lisandro Martínez: "No se puede sin conocimiento"

Con goles ante Croacia y Escocia defendiendo la camiseta de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo demostró en la Fecha FIFA que con 39 años todavía le sobra jerarquía para jugar al máximo nivel y alimentar las ilusiones de quienes quieren volverlo a ver competir en Europa a nivel de clubes tras una conflictiva salida de Manchester United rumbo a Al Nassr, en cortocircuito con quien todavía es el entrenador: Erik ten Hag.

Recientemente, el crack luso volvió a arremeter contra el club en el que militan los argentinos Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, especialmente por entender que quien comanda el plantel no tiene el conocimiento suficiente ni la actitud que se necesita para estar a la altura de su grandeza histórica. “Necesita tiempo para reconstruirse, porque sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo. Pero necesita cambiar. No estoy contento con la forma en que sucede todo”, aseguró en diálogo con Rio Ferdinand.

Y haciendo ya referencia a Erik ten Hag, agregó: “Si escuchara a Ruud van Nistelrooy (exjugador y su actual asistente), tal vez podría ayudarlo. Él conoce el club y el club debe escuchar a los chicos que estuvieron allí. Río (Ferdinand), Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson… No se puede reconstruir un club sin conocimiento”.

También como crítica al entrenador, le recriminó que planteara abiertamente que el equipo no estaba en condiciones de pelear por el título en la Premier League, competencia en la que cuando se llevan tres jornadas disputadas ocupa la decimocuarta posición.

Cristiano Ronaldo junto a Lisandro y Garnacho en su último paso por Manchester United.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, dijo el crack portugués.

Un periodista dio detalles de la mala relación de Cristiano Ronaldo con Erik ten Hag

Casi en simultáneo con las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Manchester United, el periodista Piers Morgan, que lo entrevistó en numerosas ocasiones, reveló algunos detalles de la mala relación entre el portugués y quien sigue siendo el entrenador del equipo.

“Es un completo idiota. Lo siento, pero lo es. Ha sido un idiota desde que llegó al United. Es todo lo que Cristiano Ronaldo me dijo que era en esa entrevista, que lo llevó a dejar el United“, señaló en diálogo con TalkSPORT.