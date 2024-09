Hace un largo tiempo que la realidad del Manchester United es muy diferente a la que se vivió por Old Trafford en décadas pasadas, y el club lleva más de 10 años sin ganar la Premier League. Ni el regreso de Cristiano Ronaldo en 2021 pudo cambiar ello. Sin embargo, para el periodista Piers Morgan, mucho tiene que ver Erik ten Hag en esa situación.

Morgan, cercano a Cristiano Ronaldo y uno de los periodistas que más lo han entrevistado a lo largo de los años, aprovechó el gol 901 del luso y el presente del Manchester United para cargar contra Erik ten Hag. “Es un completo idiota. Lo siento, pero lo es. Ha sido un idiota desde que llegó al United. Es todo lo que Cristiano Ronaldo me dijo que era en esa entrevista, que lo llevó a dejar el United“, afirmó en diálogo en TalkSPORT.

Morgan continuó elaborando su editorial contra el entrenador neerlandés y lo describió como un “pequeño maestro mandón de escuela”, asegurando que no es capaz de “lidiar con el talento académico supremo“. Destacó también la salida de Cristiano Ronaldo tras sus conflictos con el entrenador que aún hoy dirige al club.

El periodista expuso su postura con ejemplos: “Mira a los futbolistas con los que no pudo lidiar, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford… Todas sus estrellas. Puede lidiar con los muchachos que trajo del Ajax y que nunca han estado en un club de talla mundial, pero no con grandes futbolistas.”

Manchester United no inició de la mejor forma la Premier League

La conquista de la FA Cup en el cierre de la temporada pasada le dio el crédito suficiente a Erik ten Hag para seguir una campaña más al frente del equipo. Pero ese crédito no es eterno, y el Manchester United ya perdió la Community Shield ante el rival de la ciudad en el inicio de este curso.

Además, la Premier League no empezó como se esperaba por Old Trafford, ya que a pesar de vencer por la mínima al Fulham en el estreno, el equipo no rindió como se esperaba. Y, ante Brighton y Liverpool quedó en evidencia. Derrotas por 2-1 y 3-0 lo dejan con apenas tres puntos sobre nueve.

El décimo cuarto puesto en Premier League no es un lugar para un club como Manchester United y tiene a Erik ten Hag con su futuro pendiendo de un hilo.

