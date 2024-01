El Chelsea volvió a dejar mucho que desear en un partido importante por la Premier League: el equipo que tiene a Enzo Fernández como principal estrella fue vapuleado por el Liverpool en Anfield con un contundente 4-1 y los Blues se siguen complicando en la tabla de posiciones.

Con esta derrota se corta una racha de tres victorias en fila para los londinenses en el certamen doméstico y el foco vuelve a posarse en el proyecto que comanda el magnate estadounidense Todd Boehly, quien gastó millones y millones de libras para formar un plantel completamente nuevo con figuras juveniles.

Uno de los grandes conocedores de la Premier League en Argentina, como lo es Diego Latorre, también fue crítico con el presente del Chelsea pero enfocó su discurso en Enzo Fernández y un entorno que no le está siendo favorable desde su llegada a la Premier.

“El próximo objetivo de Enzo Fernández debe ser escapar del Chelsea”, afirmó Gambeta de manera contundente en uno de los posteos que realizó en redes sociales mientras sintonizaba el encuentro donde Liverpool goleó en casa.

Latorre quería a Enzo Fernández en Arsenal

De hecho, Diego se lamentó que el ex River no se haya cruzado de vereda en su llegada al fútbol inglés. “Era Arsenal, Enzo”, reclamó en su perfil oficial de X (ex Twitter).

“Enzo Fernández no es solo un gran futbolista. Es el que hace que el fútbol sea un todo. Hay quienes impactan de manera significativa en el juego y otros producen jugadas. Si no aparecen las jugadas, el juego continúa desarrollándose. Ese es un valor central en los equipos“, fue otro de los posteso que le dedicó Latorre a la figura del Chelsea.

Lo cierto es que para que Enzo cambie de destino en Londres debe pasar una catástrofe. El campeón del mundo con la Selección Argentina fue vendido en una extraordinaria cifra que rondó los 120 millones de euros, de la cual se benefició River, y tiene contrato en Chelsea hasta ¡2032! No será fácil salir de allí.