Debido a las lesiones, Aaron Anselmino saldría anticipadamente del Borussia Dortmund y su futuro es incierto

Luego de un primer semestre en el que mostró un buen rendimiento en Borussia Dortmund, el defensor central Aaron Anselmino podría cambiar de destino en el mercado de pases de invierno de Europa a causa de las lesiones que no le permitieron tener la continuidad esperada.

Según lo informado por el medio británico Sky Sports, Chelsea, club dueño del pase del defensor central surgido de Boca, podría repescar al futbolista y sumarlo nuevamente al plantel comandado por Enzo Maresca, para a partir de allí, definir su futuro para la segunda parte de la temporada.

Como consecuencia de las lesiones, el futbolista de 20 años no cumplió con el objetivo de minutos disputados, por lo que el elenco inglés tiene a su favor una cláusula de rescisión del préstamo, para que de esta manera, regrese a Inglaterra y evalúe nuevas ofertas del exterior.

Más allá de esto, no está confirmado que Chelsea quiera hacer uso de esta opción. Por parte del defensor, está contento en Alemania, por lo que tiene el deseo de finalizar su préstamo con el club, que finaliza el próximo 30 de junio, cuando se esté disputando el Mundial.

Así las cosas, los Blues son los que tienen la última palabra. En los próximos días deberán resolver el futuro del defensor, pero ante su deseo de permanecer en la Bundesliga, podrían no hacer uso de la cláusula de repesca para que siga teniendo continuidad en el equipo comandado por Niko Kovač.

Los números de Aaron Anselmino en Borussia Dortmund

Desde su llegada al elenco alemán, el defensor central de 20 años lleva disputados un total de 9 partidos, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla en 564 minutos en cancha. Por otro lado, sufrió dos lesiones musculares, por las que se perdió 9 encuentros y estuvo 51 días fuera de las canchas.

